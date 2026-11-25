La guía oficial de la PROFEDET establece que el plazo para hacerlo es de un año a partir del 20 de diciembre.

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año y corresponde a por lo menos 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante todo el año. Si una persona trabajó menos tiempo, también tiene derecho a recibir la parte proporcional.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que, si esta prestación no se paga o se entrega de manera incompleta, el trabajador tiene un año para reclamarla.

Atención: cuándo debe pagarse el aguinaldo

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos.

La misma disposición señala que quienes no hayan cumplido un año de servicios tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo, de acuerdo con el tiempo que hayan trabajado.

Qué pasa si el patrón no paga el aguinaldo

Si el trabajador no recibe el aguinaldo antes del 20 de diciembre o recibe una cantidad menor a la que corresponde, puede reclamar el pago de la prestación. La guía oficial de la PROFEDET establece que el plazo para hacerlo es de un año a partir del 20 de diciembre.

Si el trabajador no recibe el aguinaldo antes del 20 de diciembre o recibe una cantidad menor a la que corresponde, puede reclamar el pago de la prestación. Shutterstock

Además del derecho del trabajador a exigir el pago, el incumplimiento puede generar sanciones para el patrón. El artículo 1002 de la LFT establece multas de 50 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con la UMA diaria de 2026, de $117.31, esos límites equivalen a:

50 UMA: $5,865.50.

5,000 UMA: $586,550.

Cuánto aguinaldo corresponde y cuándo reclamarlo

El monto mínimo establecido por la LFT es equivalente a 15 días de salario para quien haya trabajado el año completo. Si la relación laboral duró menos tiempo, el pago debe calcularse de forma proporcional.

Las condiciones principales son: