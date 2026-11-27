El uso desmedido de tarjetas expone a los consumidores a sanciones y demandas (Foto: Shutterstock)

Banco Provincia ofrece la posibilidad de solicitar tarjetas de crédito Visa y Mastercard y acceder a la bonificación de los gastos de mantenimiento y renovación anual . El beneficio está disponible para quienes contraten un paquete de productos o cumplan determinados requisitos de consumo con sus tarjetas.

La entidad permite realizar el trámite de manera 100% online, tanto para quienes ya son clientes como para quienes todavía no tienen una cuenta bancaria.

Además, los plásticos ofrecen descuentos en comercios, cuotas sin interés, promociones especiales y acceso a beneficios exclusivos en recitales y eventos.

Cómo conseguir una tarjeta de crédito Visa o Mastercard sin pagar mantenimiento

Banco Provincia permite bonificar la totalidad de la comisión anual de renovación de sus tarjetas de crédito. Una de las alternativas es contratar un paquete de productos de la entidad, que condona los cargos de mantenimiento y renovación anual.

Para quienes ya son clientes y no tienen contratado un paquete, también existe la posibilidad de obtener la bonificación mediante el programa de puntos. El requisito depende de la categoría de la tarjeta que tengan contratada.

Para quienes ya son clientes y no tienen contratado un paquete, también existe la posibilidad de obtener la bonificación mediante el programa de puntos. (Fuente: Shutterstock)

Los consumos necesarios para acceder al beneficio son los siguientes:

Visa y Mastercard Nacional o Internacional: 5.000.000 de puntos anuales.

Visa y Mastercard Gold: 8.000.000 de puntos anuales.

Visa y Mastercard Platinum: 11.000.000 de puntos anuales.

Visa Signature y Mastercard Black: 15.000.000 de puntos anuales.

Cada punto equivale a $1 de consumo. De esta manera, los clientes pueden alcanzar la bonificación de la renovación anual de acuerdo con los gastos realizados con sus tarjetas.

¿Qué beneficios tienen las tarjetas de crédito de Banco Provincia?

Además de la posibilidad de bonificar los gastos de mantenimiento y renovación, las tarjetas Visa y Mastercard de Banco Provincia permiten acceder a descuentos y promociones en comercios de distintos rubros.

También ofrecen planes de financiación con cuotas sin interés en la plataforma de comercio electrónico de la banca pública: Provincia Compras.

¿Cómo solicitar una tarjeta de crédito de Banco Provincia?

Quienes ya son clientes de Banco Provincia pueden solicitar una tarjeta de crédito de manera completamente online, sin necesidad de concurrir a una sucursal. Para hacerlo, deben ingresar al home banking y seguir estos pasos:

Entrar a Tarjetas > Mis Tarjetas > Más opciones. Seleccionar la opción Contratación de tarjeta de crédito. Completar los datos solicitados para finalizar el trámite.

Las personas que aún no sean usuarias de home banking, podrán gestionarlo a través del sitio oficial de Banco Provincia. Para quienes todavía no son clientes de la entidad, el trámite lo pueden empezar descargando la app de Cuenta DNI en su celular. Desde allí, podrán obtener un usuario de home banking y continuar con los pasos para solicitar la tarjeta de crédito.