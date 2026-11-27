En caso de participar en un accidente de tránsito, conviene reunir toda la información posible de la otra parte.

Un accidente de tránsito entre dos vehículos puede acarrear complicaciones que van más allá de los daños materiales.

Ante la posibilidad de enfrentarse ante este tipo de circunstancias, es fundamental contar con un seguro contra terceros que permita acceder a la cobertura de los gastos, en caso de que lo amerite.

Para ello, es fundamental reunir determinados datos del conductor que protagonizó el siniestro, información respecto al auto y de la compañía aseguradora, lo que permitirá iniciar el trámite o, si corresponde, comenzar el juicio.

Además, quienes participan en un choque tienen obligaciones que deben cumplir, como detenerse, intercambiar los datos del seguro y realizar la denuncia dentro de las 72 horas posteriores al accidente.

¿Cuáles son los 5 datos que hay que anotar si te chocan el auto?

En caso de participar en un accidente de tránsito, conviene reunir toda la información posible de la otra parte, según las regulaciones que establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449. En la lista de datos que se recomienda tener para realizar el reclamo ante la compañía de seguros, figuran:

Patente del vehículo: las letras y los números de la chapa del auto con el que se protagonizó el accidente. Marca del vehículo. Compañía aseguradora. Datos personales del conductor: nombre completo, DNI, domicilio y teléfono para poder contactarlo. Datos de los testigos: si hubo personas que presenciaron el choque, se aconseja tomar los nombres, DNI y formas de contacto.

Esta información permite identificar al vehículo y a la persona involucrada, además de contar con los datos necesarios para presentar el reclamo ante su aseguradora o iniciar un juicio si fuera necesario.

En caso de participar en un accidente de tránsito, conviene reunir toda la información posible de la otra parte. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hay que hacer después de un accidente de tránsito y cuánto tiempo hay para denunciarlo

Quienes participan en un accidente de tránsito tienen la obligación de detenerse y proporcionar los datos de su licencia de conducir y del seguro obligatorio a la otra parte y a la autoridad pública que intervenga.

También deben denunciar el accidente ante la autoridad correspondiente y presentarse a declarar ante la Policía o el juzgado si reciben una citación.

Por otra parte, en caso de que se sufra un choque, el tiempo establecido para realizar la denuncia ante la propia compañía aseguradora es de hasta 72 horas posteriores al accidente. Cabe destacar que este trámite es independiente del reclamo que se puedas presentar ante la empresa de seguros del otro vehículo.

¿Qué cubre el seguro contra terceros y en qué casos puede no pagar?

El seguro obligatorio del automotor, conocido como seguro contra terceros, es un contrato entre el propietario del vehículo y una compañía aseguradora.

El conductor se compromete a pagar una suma de dinero llamada prima y la empresa debe responder por los daños que sufran otras personas en un accidente de tránsito.

La cobertura es obligatoria para automotores, acoplados, semiacoplados y motocicletas. Sin embargo, la aseguradora puede no tener la obligación de cubrir los daños si el seguro no está pago o se encuentra vencido al momento del accidente.

Además, no cubre daños por: