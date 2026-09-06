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Lavarse las manos con agua y sal durante el primer domingo de cada mes es un ritual que, con el paso del tiempo, ganó popularidad entre quienes creen en las energías y la ley de la atracción.
Quienes lo practican sostienen que este gesto simbólico ayuda a dejar atrás las malas energías y a abrir el camino hacia la abundancia.
Si bien no tiene respaldo científico, continúa siendo una de las tradiciones más repetidas para comenzar un nuevo mes, y el primer domingo de septiembre no será la excepción.
¿Para qué sirve lavarse las manos con agua y sal?
Según las creencias populares, la sal es un elemento asociado con la limpieza energética y la protección. Por ese motivo, muchas personas la utilizan en distintos rituales destinados a atraer prosperidad y alejar las energías negativas.
Entre los beneficios que quienes practican este ritual le atribuyen se encuentran:
- Favorecer la abundancia económica.
- Atraer energías positivas al hogar.
- Dejar atrás las malas vibras acumuladas.
- Comenzar el mes con una intención positiva.
- Reforzar el deseo de prosperidad y bienestar.
Más allá de estas creencias, el verdadero significado del ritual está en la intención con la que cada persona lo realiza. Para muchos, representa un momento de reflexión y un nuevo comienzo.
Cómo hacer el ritual del vaso con agua y sal
Realizar este ritual lleva apenas unos minutos y, según la tradición, debe hacerse el primer domingo de cada mes.
Ingredientes
- Un vaso de vidrio.
- Agua.
- Dos cucharadas de sal (fina o gruesa).
Paso a paso
- Disolver la sal en el agua y dejar reposar la mezcla durante aproximadamente una hora.
- Lavarse las manos con esa preparación.
- Mientras se realiza este procedimiento, repetir el siguiente mantra: “La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar”.
- Una vez que el agua se termine, la tradición indica dejar que las manos se sequen al aire, sin usar una toalla.
Algunas personas también acompañan este momento con aplausos o chasquidos de dedos, ya que creen que ese gesto ayuda a atraer buenas energías.
Como ocurre con otros rituales, se trata de una práctica basada en creencias personales y no existen evidencias científicas que demuestren sus e