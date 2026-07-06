Las limpiezas energéticas con sahumerios suelen ser uno de los rituales más realizados por quienes siguen las creencias esotéricas y buscan aportarle a su vida momentos de armonía y equilibrio. Sin embargo, pocos conocen que los martes y viernes suelen ser los días de la semana en los que conviene llevar a cabo estas prácticas.

Si bien se trata de metodologías que no cuentan con respaldo científico, continúan siendo elegidas por muchas personas que buscan renovar el ambiente de su vivienda mediante el encendido de distintos tipos de inciensos, velas o hierbas aromáticas.

¿Por qué recomiendan sahumar la casa los martes y viernes?

Dentro de las creencias vinculadas con la limpieza energética, los martes y viernes son considerados momentos favorables para realizar rituales destinados a purificar los ambientes y promover una sensación de bienestar en el hogar.

los martes y viernes son considerados momentos favorables para realizar rituales destinados a purificar los ambientes y promover una sensación de bienestar en el hogar. (Imagen ilustrativa creada con IA)

Quienes practican estas tradiciones aseguran que sahumar la casa durante esos días ayudaría a eliminar las llamadas “malas energías” acumuladas y facilitaría el ingreso de vibraciones positivas.

Es importante aclarar que estas afirmaciones forman parte de creencias espirituales y no de conocimientos respaldados por investigaciones científicas. Sin embargo, su popularidad creció en los últimos años gracias a referentes del mundo esotérico.

El ritual con vinagre de alcohol y sal gruesa para la limpieza energética

Una de las propuestas más difundidas fue compartida por la usuaria de TikTok @brillacontuluz_anahata, quien se presenta como titulada en Maestría Reiki Usui y Máster en Radiestesia.

Según explica, el procedimiento requiere pocos elementos:

Un balde con agua fría.

Un chorro de vinagre de alcohol.

Tres puñados de sal gruesa colocados en forma de cruz.

Un trapo de piso.

La recomendación consiste en limpiar desde el fondo de la vivienda hacia la puerta de entrada, como un gesto simbólico para expulsar las energías negativas. Al finalizar, se sugiere decir la frase “hecho es, hecho está” y repetir tres veces “gracias” para cerrar el ritual.

Qué hacer después de sahumar la casa para completar la limpieza energética

Además del sahumado o la limpieza con agua, vinagre y sal, quienes siguen estas creencias consideran importante completar correctamente el proceso para que el ritual tenga un significado simbólico.

Por ese motivo, recomiendan desechar el agua utilizada una vez terminada la limpieza. Según esta tradición, lo ideal es arrojarla fuera de la vivienda o directamente en el inodoro, evitando que permanezca dentro del hogar.