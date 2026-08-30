En años recientes, los rituales para atraer bienestar y revitalizar el entorno del hogar han ganado notable popularidad. Entre ellos, uno de los más destacados es atar una cinta amarilla en la puerta de entrada, un acto que, de acuerdo con el Feng Shui, simboliza la llegada de prosperidad, optimismo y nuevas oportunidades.

El color amarillo es frecuentemente asociado con conceptos como la abundancia, la alegría, el éxito y la energía positiva. Por esta razón, numerosas personas optan por colocar una cinta de este color en la entrada de sus hogares, negocios u oficinas como una manifestación simbólica para recibir un nuevo ciclo y crear un ambiente más armonioso.

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¿Qué significa la cinta amarilla en la puerta?

Quienes llevan a cabo este tipo de rituales sostienen que la cinta amarilla actúa como un símbolo de apertura hacia las buenas energías al ingresar al hogar. Los beneficios que tradicionalmente se le asignan abarcan:

Representar la prosperidad y la abundancia económica.

Favorecer un ambiente más positivo y armonioso.

Simbolizar la llegada de nuevas oportunidades laborales o personales.

Transmitir optimismo, esperanza y renovación.

Funcionar como un recordatorio de las metas e intenciones que se desean alcanzar.

Cómo y dónde colocar la cinta amarilla

En el caso de optar por llevar a cabo esta práctica, se aconseja generalmente usar una cinta de tela amarilla limpia y en óptimas condiciones.

El siguiente procedimiento es el habitual:

Seleccionar una cinta amarilla de tela. Atar la cinta en la manija, picaporte o en un punto visible de la puerta principal. Durante la colocación, reflexionar sobre la intención que se busca representar, como prosperidad, salud, tranquilidad o nuevos proyectos. Mantenerla en ese lugar mientras se conserve en buenas condiciones.

Es común que muchas personas decidan renovarla cuando empieza a mostrar signos de desgaste o al principio de un nuevo mes, un cambio de estación o una etapa personal distinta, como una manera de simbolizar un nuevo comienzo.

Aunque no se dispone de evidencia científica que demuestre que esta práctica produce efectos concretos, quienes la llevan a cabo consideran que es un gesto simbólico que contribuye a fortalecer sus intenciones y genera una sensación de bienestar en el hogar.