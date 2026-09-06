Su aplicación en el tacho de basura es sencilla y busca mantenerlo en mejores condiciones.

El tacho de basura es uno de los focos principales de generación de malos olores dentro de la cocina.

Aunque se utilice una bolsa plástica sin perforaciones y se deseche con frecuencia, la acumulación de líquidos orgánicos, la condensación y los restos de comida generan un ambiente propicio para el desarrollo de bacterias que impregnan el recipiente plástico o metálico.

Para evitar recurrir constantemente a limpiadores químicos o lavandina (que no siempre eliminan la causa de origen y aportan aromas penetrantes), existe un método casero sumamente efectivo para absorber la humedad y neutralizar la acidez de los desechos: el bicarbonato de sodio.

Cómo actúa este ingrediente y cuáles son sus propiedades

El bicarbonato de sodio posee una estructura química alcalina que reacciona directamente contra los compuestos ácidos producidos por la descomposición de los alimentos orgánicos:

Absorción de humedad residual: Impide que los jugos que se filtran al fondo del recipiente generen un entorno propicio para la fermentación bacteriana.

Neutralización de acidez: A diferencia de los desinfectantes industriales que se limitan a enmascarar la fetidez con fragancias artificiales, este compuesto químico neutraliza las moléculas del mal olor de forma definitiva.

Acción desodorante continua: Funciona como una barrera preventiva permanente durante varios días sin despedir vapores ni perfumes tóxicos.

Bicarbonato en el tacho

El paso a paso para aplicar el truco en la cocina

Para implementar este método y mantener la basura sin olores no deseados, se deben seguir pasos muy sencillos al momento de renovar la bolsa:

Limpieza e higienización previa: Lavar el recipiente con agua tibia y jabón neutro, asegurándose de secar completamente la base antes de colocar la bolsa. Aplicación del polvo desodorante: Espolvorear dos o tres cucharadas soperas de bicarbonato de sodio directamente en el fondo del recipiente o sobre la base interna de la bolsa limpia. Refuerzo con papel: Colocar una capa de papel de cocina sobre el bicarbonato antes de cerrar la bolsa para facilitar la recolección de líquidos en caso de roturas.

Variante con aceites esenciales para perfumar el ambiente

Quienes busquen sumar un aroma agradable en el sector de la cocina pueden combinar el uso del bicarbonato con aceites esenciales naturales.

Para lograrlo, basta con colocar de tres a cinco gotas de esencia de limón, lavanda o eucalipto sobre un disco de algodón o una servilleta de papel.