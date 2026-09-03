Según la filosofía del Feng Shui, cada objeto y su ubicación así como orientación en el hogar tienen influencia en la energía, no solo en la que circula en el ambiente sino en la que impacta en el bienestar de las personas. Esta práctica permite equilibrar los espacios para favorecer el flujo del chi, considerada la fuerza vital para la medicina tradicional china.

Entre los rituales cotidianos, económicos y simples de llevar a la práctica, hay uno que se volvió tendencia porque tiene muchos beneficios. Consiste en poner un plato o bowl con arroz debajo de la cama.

Para qué sirve poner arroz debajo de la cama según el Feng Shui

Para la cultura asiática, de donde viene el Feng Shui, el arroz tiene una notable carga simbólica vinculada a la prosperidad, estabilidad y abundancia. Por eso, se considera que tiene las propiedades adecuadas para absorber energías negativas y equilibrar las vibraciones del entorno y de las personas que lo habitan.

La cama ocupa un lugar estratégico en la casa: es donde encontramos descanso, intimidad y recuperación emocional.

Poner arroz bajo la cama: para qué sirve y por qué lo recomiendan, según el Feng Shui. Foto: Gemini.

Poner arroz debajo de la cama puede ayudar a:

Absorber energías negativas acumuladas durante el día.

Favorecer un descanso más profundo y reparador.

Atraer estabilidad económica.

Generar equilibrio emocional.

Cuándo conviene hacer el ritual de poner arroz debajo de la cama según el Feng Shui

Elegir el día adecuado, según el Feng Shui, potencia los efectos de los rituales de armonización energética.

En este caso, algunos de los momentos más indicados son:

Durante la luna nueva: se asocia con el inicio de ciclos y nuevas oportunidades.

En ocasiones de cambios personales: como mudanzas, separaciones o el comienzo de proyectos.

Durante etapas de estrés o conflictos: para renovar la energía del hogar.

Al inicio del mes: como un ritual para atraer prosperidad.

Cómo hacer correctamente el ritual del arroz

Como todo ritual del Feng Shui, se recomienda hacerlo de forma consciente y con una intención clara.

Los pasos sugeridos son: