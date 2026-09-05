Qué animal será el nuevo signo del Año Nuevo Chino 2027?

El Año Nuevo Chino en el gigante asiático es una de las celebraciones más importantes de la cultura oriental y está vinculado al calendario lunar. A diferencia del calendario occidental, cada año está representado por uno de los 12 animales del horóscopo : Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

Cada nuevo ciclo del Horósco Chino combina uno de estos animales con uno de los cinco elementos tradicionales: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua . De esta forma, el animal y el elemento cambian de color en un ciclo que dura 60 años. Según los datos proporcionados para esta nota, actualmente corresponde al signo del Caballo de Fuego , mientras que el próximo ciclo presentará una nueva combinación.

Rueda zodiacal china

¿Cuándo será el Año Nuevo 2027 y qué animal lo registrará?

El Año Nuevo 2027 comenzará el sábado 6 de febrero de 2027 y estará regido por el Cabra de Fuego , también conocido como Carnero de Fuego. El período de este signo se extenderá hasta el 25 de febrero de 2028 .

La celebración del nuevo año lunar dará inicio también a la tradicional Fiesta de la Primavera , una celebración que dura 15 días y culmina con el Festival de los Faroles .

Cabra es el octavo animal del horóscopo y, al estar asociado al elemento Fuego, se relaciona con la sensibilidad, la creatividad, la determinación y la energía. Por lo tanto, el año 2027 se caracterizará simbólicamente por una personalidad distinta a la de otros años del recorrido zodiacal.

¿Cuándo es el Año Nueo Chino 2027? Shutterstock

Cabra de fuego: ¿cuáles son sus principales características?

Cabra suele asociarse, según la tradición del Horóscopo Chino, con la sensibilidad, la empatía, la creatividad y una fuerte inclinación hacia la armonía. También se relaciona con personas que valoran los valores personales, la tranquilidad y la belleza.

El elemento Fuego aporta una energía más intensa y dinámica a estas características. Te caracterizas por la pasión, la iniciativa, el entusiasmo y la capacidad de tomar decisiones.

En esta combinación, el Cabra de Fuego simboliza un periodo en el que la creatividad, los proyectos personales y la búsqueda de nuevos caminos cobran gran importancia. Asimismo, nos invita a equilibrar nuestra sensibilidad espiritual con el ímpetu y la determinación propios del fuego.

Un signo muy sensible y amoroso pero con mucha energía. �

Cabra de Fuego en el Año Nuevo Chino 2027

Para quienes nacerán bajo el signo de Cabra , el año 2027 será especialmente significativo, ya que corresponderá a su propio año dentro del ciclo zodiacal. En la tradición china, estos periodos pueden interpretarse como momentos de renovación, cambios y oportunidades para replantearse objetivos.

La combinación con el elemento Fuego puede favorecer simbólicamente la iniciativa, la creatividad y la confianza para emprender proyectos . En el plano personal, puede ser un momento para fortalecer las relaciones y alcanzar un mayor equilibrio emocional.

Sin embargo, la energía del Fuego también puede combinarse con el impulso. Por lo tanto, la recomendación tradicional para Cabre durante tu año es fomentar el entusiasmo sin abandonar la paciencia y la reflexión antes de tomar decisiones importantes.

Tu elemento y animal en el Horóscopo Chino es la Cabra si naciste:

Del 01-02-1919 al 19-02-1920 Cabra De Tierra

Del 17-02-1931 al 05-02-1932 Cabra De Metal

Del 05-02-1943 al 24-01-1944 Cabra De Agua

Del 24-01-1955 al 11-02-1956 Cabra De Madera

Del 09-02-1967 al 29-01-1968 Cabra de Fuego

Del 28-01-1979 al 15-02-1980 Cabra De Tierra

Del 15-02-1991 al 03-02-1992 Cabra De Metal

Del 01-02-2003 al 21-01-2004 Cabra De Agua

Del 19-02-2015 al 07-02-2016 Cabra De Madera

Del 06-02-2027 al 28-02-2027 Cabra de Fuego

El ritual del rojo para recibir el Chino de Año Nuevo

Uno de los rituales más conocidos para recibir el Año Nuevo en Chino es el sobre rojo , conocido como hóngbāo . Esta tradición consiste en tomar un hombre de color rojo con dinero como símbolo de prosperidad, buena suerte y protección .

Tradicionalmente, el cabeza de familia prepara las comidas y coloca el dinero dentro para distribuirlo entre los demás miembros. Las imágenes también pueden decorarse con detalles dorados o letras , que simbolizan los buenos deseos para el nuevo ciclo.

El ritual de los sobres rojos es una típica tradición china para realizar en Año Nuevo. Fuente: Archivo.

Las costumbres no se limitan solo a las familias. También es común que amigos y seres queridos intercambien sus ojos rojos como muestra de afecto y como deseo de que quien los reciba tenga un año de dinero, felicidad, protección, prosperidad y buena suerte.

Para recibir el Año Nuevo 2027, el ritual también puede transformarse en una forma simbólica de cerrar un ciclo y comenzar otro con buenos deseos. El 6 de febrero de 2027, con la llegada del Cabra de Fuego, comenzará un nuevo período en el horóscopo tradicional.