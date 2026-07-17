La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 generó una reacción inmediata entre los hinchas. Horas después del triunfo que aseguró el pase al encuentro decisivo, Aerolíneas Argentinas habilitó la venta de dos vuelos especiales con destino a Nueva York para quienes buscan acompañar al equipo en el estadio.

La respuesta fue contundente. Los dos servicios especiales agotaron sus 540 lugares en apenas unas horas, reflejando el enorme interés de los fanáticos por presenciar el duelo frente a España. Al mismo tiempo, la demanda de vuelos hacia Estados Unidos se multiplicó y elevó significativamente los precios disponibles.

Los vuelos especiales se agotaron en pocas horas

Los servicios partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York a bordo de aeronaves Airbus A330. Uno despegará el viernes 17 de julio por la noche y el otro el sábado 18 por la mañana, permitiendo llegar con tiempo suficiente para la final programada para el domingo.

Quienes no consiguieron lugar en los vuelos directos todavía pueden optar por conexiones a través de Miami (Fuente: EFE). EFE

Los valores de los pasajes estuvieron entre los más altos registrados para este tipo de operación. Los boletos más económicos en clase turista comenzaron en USD 5.000, mientras que quienes eligieron la cabina ejecutiva debieron afrontar tarifas cercanas a USD 10.000 por asiento.

Cuánto cuesta viajar para alentar a la Selección en la final

La fuerte demanda no se limitó a los vuelos especiales. Según datos difundidos por Despegar, las búsquedas de pasajes hacia Nueva York crecieron un 6.000% respecto de las dos semanas previas al encuentro decisivo. La empresa destacó que la posibilidad de acompañar a la Selección convirtió el evento en una de las principales motivaciones de viaje para los argentinos.

Quienes no consiguieron lugar en los vuelos directos todavía pueden optar por conexiones a través de Miami, donde Aerolíneas Argentinas mantendrá dos frecuencias diarias antes de la final. Sin embargo, el viaje completo implica un presupuesto elevado: un vuelo desde Buenos Aires con escalas ronda los $4.008.339, mientras que el alojamiento por tres noches puede superar los $998.000. A eso se suma el costo de las entradas para el partido, que en la reventa oficial oscilan entre USD 7.000 y USD 39.000, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.