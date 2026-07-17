La construcción de la estación Nordelta de la Línea Mitre quedó oficialmente cancelada, luego de que Trenes Argentinos diera de baja el contrato con la empresa encargada de la obra.

El proyecto, que permanecía paralizado desde el inicio de la actual gestión, buscaba mejorar la conectividad de una de las zonas con mayor crecimiento del norte del Gran Buenos Aires.

Aunque los trabajos no continuarán bajo el esquema original, todavía existe la posibilidad de que el desarrollo sea finalizado mediante un acuerdo con el sector privado.

La obra de la estación Nordelta fue dada de baja: qué se decidió

Trenes Argentinos Infraestructura confirmó el cierre contractual de la obra de la estación María Remedios del Valle, conocida popularmente como estación Nordelta.

La decisión implicó la recesión del contrato con la empresa constructora que tenía a cargo los trabajos.

Según explicaron desde el organismo, el proyecto d ejó de formar parte del listado de obras consideradas prioritarias dentro de la emergencia ferroviaria, motivo por el cual se resolvió su cancelación formal.

Sin embargo, la iniciativa no quedó completamente descartada. Desde ADIF señalaron que continúan las conversaciones con la desarrolladora Nordelta para evaluar la posibilidad de que financie y complete la estación con recursos privados. Por el momento, no existe un acuerdo definitivo ni una fecha para una eventual reactivación.

Línea Mitre: cancelan oficialmente la construcción de la estación Nordelta tras rescindir el contrato

Cómo iba a ser la nueva estación y por qué era considerada una obra clave

La estación estaba proyectada entre las paradas de General Pacheco y Benavídez, en una zona que experimentó un fuerte crecimiento urbano durante los últimos años.

El diseño contemplaba:

Dos andenes elevados de 150 metros.

Un acceso principal con boletería sobre el lado de Nordelta.

Un acceso secundario hacia el centro comercial Lirios del Talar.

Sanitarios, rampas para personas con movilidad reducida, iluminación LED y sistemas de videovigilancia.

Espacios operativos y módulos para la tarjeta SUBE.

La obra había sido licitada en 2022, comenzó a ejecutarse durante 2023 y registró un importante avance antes de quedar paralizada por la suspensión de la obra pública nacional.

El objetivo era ofrecer una nueva alternativa de transporte para miles de vecinos de una región donde el crecimiento de los barrios privados y urbanizaciones superó el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y vial.