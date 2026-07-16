Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento superiores a 60 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una nueva jornada de inestabilidad para el oeste del país, con foco en la Ciudad Autónoma de Buenos aires este viernes 17 de julio.

Según el informe oficial, la ciudad permanece bajo alerta por tormentas y lluvias en distintos sectores.

Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas

De acuerdo con el SMN, CABA se verá afectado por climas de inestabilidad durante las próximas horas, sobre todo, las de la madrugada del viernes que comenzarán con tormenta eléctrica.

Con el correr de las horas se aproximarán climas inestables por chaparones.

CABA se verá afectado por climas de inestabilidad durante las próximas horas, sobre todo, las de la madrugada del viernes que comenzarán con tormenta eléctrica. Shutterstock

En tanto, el sábado 18 el diluvio se hará presente durante toda la jornada con máximas de 17°C y mínimas de 14°C.

Hacia el final del fin de semana, finalizará la lluvia, aunque el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con máximas de 10°C y mínimas de 10°C.

Cómo seguirá el clima en el resto de la Argentina

Según el SMN, el clima para este jueves 16 de julio será de la siguiente manera: