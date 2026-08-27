Antes de llevar el vehículo a la VTV en Buenos Aires, es importante realizar una revisión preventiva para evitar que una falla mecánica termine en un resultado desfavorable durante la inspección.

Aunque muchos conductores controlan el estado general del auto antes, existen tres grupos de componentes que requieren especial atención: frenos, neumáticos y suspensión o dirección.

Estos sistemas están directamente relacionados con la seguridad del vehículo y forman parte de los aspectos que se evalúan durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Por eso, revisar el auto con anticipación no solo puede ayudar a evitar el rechazo de la VTV, sino también a detectar problemas que podrían comprometer circular sin restricciones por las calles y rutas de la provincia de Buenos Aires.

Qué revisar en el auto antes de sacar turno para la VTV en Buenos Aires

Una revisión preventiva puede ayudar a detectar fallas antes de llegar a la planta de la VTV y evitar rechazos por problemas que pueden identificarse con anticipación.

Aunque durante la verificación se controlan distintos elementos, hay tres grupos que conviene revisar especialmente: frenos, neumáticos y suspensión o dirección.

En el caso de los frenos, es importante comprobar que el pedal no tenga un recorrido excesivo y prestar atención a ruidos metálicos, vibraciones o una tendencia del vehículo a desviarse al frenar. El desgaste de pastillas, discos y otros componentes puede afectar la capacidad de frenado.

Los neumáticos también requieren atención. Hay que controlar la presión, el estado del dibujo y verificar que no tengan cortes, deformaciones, globos o desgaste irregular. Un neumático deteriorado puede comprometer el agarre y convertirse en una falla durante la inspección.

Por último, es fundamental revisar la suspensión y la dirección. Ruidos a la hora de pasar por baches, movimientos excesivos, vibraciones en el volante o una dirección con respuestas anormales pueden indicar desgaste. Amortiguadores, rótulas y demás componentes deben encontrarse en buenas condiciones.

Realizar estos controles antes de la VTV permite detectar y solucionar inconvenientes con tiempo, aumentando las posibilidades de superar la inspección y, sobre todo, de circular de manera más segura.

VTV: qué revisar en frenos, neumáticos, suspensión y dirección antes de llevar el auto a la inspección.

Qué pasa si el auto no aprueba la VTV en Buenos Aires

Si el vehículo no aprueba la VTV en la provincia de Buenos Aires, el informe de inspección detalla cuáles son las fallas que deben repararse. El propietario dispone de 60 días corridos para solucionar los problemas y volver a la misma planta para realizar la verificación sin pagar nuevamente la tarifa.

Si se supera ese plazo, será necesario abonar nuevamente la tarifa completa y realizar otra verificación. Por eso, es importante reparar las fallas indicadas y regresar dentro del período establecido.

Además, la posibilidad de seguir circulando depende de la gravedad de los desperfectos detectados.

Cuando se trata de fallas que comprometen seriamente la seguridad, pueden establecerse restricciones para circular y, en los casos más graves, el vehículo puede quedar inmovilizado y deberá ser trasladado en remolque hasta un taller.