Con el uso diario, los pequeños orificios del cabezal de la ducha pueden taparse con sarro, especialmente cuando el agua contiene una alta concentración de calcio y magnesio.

El resultado suele notarse rápido: el agua sale con menos presión, el chorro se desvía y algunas salidas directamente dejan de funcionar.

Para quitar el sarro de la ducha, existe un método casero que puede ser útil cuando la acumulación está muy adherida: utilizar ácido cítrico disuelto en agua caliente.

Cómo sacar el sarro del cabezal de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico ayuda a disolver los depósitos minerales que se forman en las superficies del cabezal y que terminan obstruyendo los orificios por donde sale el agua.

Para preparar la solución, hay que colocar agua caliente en un recipiente y agregar dos o tres cucharadas de ácido cítrico .

Después, se debe introducir el cabezal de la ducha en la mezcla y dejarlo en remojo durante aproximadamente dos horas.

Pasado ese tiempo, hay que retirarlo y enjuagarlo muy bien con agua. Para completar la limpieza, conviene abrir la ducha durante unos minutos y dejar que el agua circule por todos los conductos.

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Cómo destapar los agujeros de la ducha y recuperar la presión

Si después del remojo todavía quedan restos de sarro, es posible que algunos orificios continúen parcialmente obstruidos. En ese caso, se pueden revisar las salidas de agua y retirar con cuidado los residuos que permanezcan adheridos.

El procedimiento completo para limpiar el cabezal de la ducha y recuperar el flujo de agua es:

Preparar la solución: colocar agua caliente en un recipiente y añadir dos o tres cucharadas de ácido cítrico. Sumergir el cabezal: introducir la parte del rociador en la mezcla. Dejar actuar: mantenerlo en remojo durante unas dos horas. Enjuagar: retirar el cabezal y lavarlo con abundante agua. Revisar los orificios: comprobar que no queden depósitos minerales en las salidas. Dejar correr el agua: abrir la ducha durante varios minutos para eliminar cualquier resto del interior.

¿Dónde conseguir ácido cítrico?

El ácido cítrico se puede conseguir fácilmente en supermercados, dietéticas, casas de repostería y tiendas de productos químicos.

Generalmente se vende en polvo y puede aparecer como “ácido cítrico” o “sal de limón”, especialmente en negocios de insumos para alimentos.

Por qué el sarro tapa la ducha y hace que salga menos agua

El sarro se forma por los minerales presentes en el agua, principalmente calcio y magnesio. Con el paso del tiempo, estos componentes pueden quedar adheridos al cabezal y acumularse alrededor de los pequeños conductos.

Cuando los orificios comienzan a obstruirse, el agua deja de distribuirse de manera uniforme. Por eso, una ducha que antes tenía un chorro fuerte puede empezar a tirar agua hacia distintos lados o presentar algunas salidas completamente bloqueadas.

La acumulación también puede ser más rápida en las zonas donde el agua es dura, por lo que la frecuencia de limpieza dependerá de las características del agua de cada lugar.

Cada cuánto limpiar el cabezal de la ducha para evitar el sarro

No existe una frecuencia única para todos los hogares. Si el agua contiene muchos minerales y el cabezal comienza a presentar obstrucciones con rapidez, será necesario repetir la limpieza con mayor frecuencia.

Una señal clara de que llegó el momento de limpiar el cabezal de la ducha es cuando el agua pierde presión, algunos orificios dejan de expulsar agua o el chorro comienza a salir de forma irregular .

Realizar una limpieza periódica permite evitar que los depósitos minerales se acumulen durante demasiado tiempo y facilita que el cabezal mantenga un flujo de agua uniforme.