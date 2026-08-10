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Un método casero que puede resultar llamativo consiste en cubrir las llaves del auto o la billetera con papel de aluminio .

La práctica busca generar una barrera frente a determinadas señales inalámbricas y se relaciona especialmente con dispositivos que emplean tecnologías como RFID, NFC y sistemas de acceso sin llave.

¿Por qué algunos conductores envuelven las llaves del auto en papel de aluminio?

Las llaves de los vehículos con sistema keyless emiten una señal de radiofrecuencia que permite al automóvil detectar su proximidad y desbloquear las puertas sin necesidad de utilizar una llave de forma manual.

Esta tecnología también puede ser aprovechada mediante los llamados ataques de retransmisión, en los que un delincuente amplifica la señal de la llave para hacerle creer al vehículo que se encuentra cerca.

Envolver la llave por completo con papel de aluminio puede reducir o bloquear esa señal, ya que el metal funciona como una barrera frente a las ondas electromagnéticas.

Para que el método tenga mayores posibilidades de funcionar, la llave debe quedar totalmente envuelta, sin espacios descubiertos por donde pueda escapar la señal.

¿Qué sucede si se envuelve la billetera?

En el caso de la billetera, el objetivo es proteger las tarjetas que incorporan tecnología de pago sin contacto. Muchas tarjetas bancarias cuentan con chips RFID o NFC que permiten realizar compras acercándolas a un lector. Al envolverlas con papel de aluminio, se dificulta que otros dispositivos puedan detectar o leer esa señal de proximidad.

Imagen creada con ChatGPT

Por esa misma razón, en la actualidad también existen billeteras con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para reducir la transmisión de estas señales sin necesidad de utilizar aluminio.

¿Es suficiente esta medida para protegerse?

Si bien el papel de aluminio puede aportar una protección adicional frente a determinadas señales inalámbricas, no reemplaza otras medidas de seguridad.

Los especialistas recomiendan utilizar este recurso únicamente como un complemento y continuar aplicando buenas prácticas, como mantener las llaves en un lugar seguro, utilizar fundas con bloqueo RFID cuando sea necesario y permanecer atento a cualquier actividad sospechosa relacionada con los dispositivos electrónicos.