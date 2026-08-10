Su aplicación en el baño se ha vuelto popular por su practicidad y bajo costo.

Fuerte sismo sacudió a Colombia hoy 10 de agosto: el Servicio Geológico reportó magnitud 7,4 y epicentro en Chocó

Poner sal gruesa en el desagüe del baño una vez por semana se convirtió en una recomendación doméstica cada vez más comentada en Colombia, especialmente entre quienes buscan mantener el lavamanos y la ducha en mejor estado sin recurrir constantemente a productos químicos fuertes . Aunque no reemplaza una limpieza profunda ni destapa tuberías obstruidas, este hábito puede ayudar a controlar residuos y malos olores en el uso cotidiano del baño.

Se trata de una práctica sencilla: se vierte una pequeña cantidad de sal gruesa directamente en el desagüe y luego se deja actuar unos minutos antes de enjuagar con agua caliente. El interés por este método creció porque la sal tiene una textura abrasiva que ayuda a desprender restos acumulados en la superficie interna del desagüe.

¿Para qué sirve poner sal gruesa en el desagüe del baño?

La principal utilidad de la sal gruesa en el desagüe del baño es colaborar con la limpieza preventiva. Al entrar en contacto con restos de jabón, pasta dental, grasa corporal y suciedad ligera, sus cristales pueden ayudar a aflojar parte de esos residuos y facilitar que el agua los arrastre.

Entre los usos más mencionados están:

Reducir la acumulación superficial de residuos.

Disminuir los malos olores provenientes del desagüe.

Mantener el flujo de agua más constante en casos de suciedad leve.

Complementar la rutina semanal de limpieza del baño.

Es importante entender que la sal no disuelve grandes obstrucciones ni reemplaza un mantenimiento profesional cuando hay taponamientos importantes.

Poner sal gruesa en el desagüe del baño una vez por semana: para qué sirve y cuáles son sus beneficios.

¿Cuáles son los beneficios de usar sal gruesa una vez por semana?

Hacer este procedimiento una vez por semana puede ofrecer beneficios prácticos en el mantenimiento del hogar. Los más destacados son:

Ayuda a controlar olores

Cuando se acumulan residuos orgánicos en el desagüe, pueden aparecer olores desagradables. La limpieza frecuente reduce esa acumulación y mejora la sensación de frescura en el baño.

Contribuye a una limpieza constante

La repetición semanal evita que la suciedad se adhiera con tanta facilidad y facilita las limpiezas posteriores.

Es una alternativa económica

La sal gruesa suele ser un producto de bajo costo y fácil de conseguir en supermercados y tiendas de barrio.

Reduce el uso frecuente de químicos fuertes

Al utilizarse como mantenimiento preventivo, algunas personas logran espaciar el uso de limpiadores más agresivos.

¿Cómo poner sal gruesa en el desagüe del baño correctamente?

Para realizar este truco casero de forma segura, siga estos pasos:

Retire cabellos o residuos visibles del desagüe. Vierta entre dos y cuatro cucharadas de sal gruesa. Deje actuar durante 10 a 15 minutos. Enjuague con abundante agua caliente. Repita el procedimiento una vez por semana.

Este método puede aplicarse en el lavamanos, la ducha o el sifón del baño siempre que el drenaje no esté completamente tapado.

¿La sal gruesa destapa el desagüe del baño?

No de manera efectiva cuando existe una obstrucción importante. Si el agua tarda mucho en bajar, se devuelve o el taponamiento es recurrente, la sal gruesa por sí sola no solucionará el problema.

En esos casos conviene revisar el sifón, retirar manualmente los residuos acumulados o acudir a un plomero . Insistir con remedios caseros cuando el desagüe está seriamente obstruido puede retrasar una reparación necesaria.

¿Qué errores debe evitar al usar sal gruesa en las tuberías?

Aunque es un producto doméstico, conviene evitar algunos errores frecuentes:

No mezclarla con productos químicos como blanqueadores o destapadores comerciales.

No usar cantidades excesivas.

No aplicarla en tuberías completamente bloqueadas.

No dejar grandes cantidades de sal acumuladas sin enjuagar.

El uso moderado es suficiente para una rutina preventiva.

¿Cada cuánto se recomienda poner sal gruesa en el desagüe?

La frecuencia más utilizada es una vez por semana. En baños con mucho uso, algunas personas lo hacen cada cinco o siete días, mientras que en baños auxiliares puede bastar con una aplicación cada dos semanas.

Lo más importante es combinar este hábito con una limpieza regular del lavamanos, la ducha y las rejillas para evitar acumulaciones mayores.