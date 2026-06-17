El negocio de los espectáculos en vivo en Argentina acaba de experimentar un movimiento estratégico de gran relevancia. Live Nation Entertainment, considerada una de las compañías líderes a nivel mundial en la organización de conciertos y eventos musicales, adquirió la participación mayoritaria del Movistar Arena de Buenos Aires, uno de los recintos más importantes del país para shows y entretenimiento.

La operación marca un cambio significativo en la estructura accionaria del estadio inaugurado en 2019, que hasta ahora tenía al grupo La Nación como principal accionista.

A partir de esta transacción, la empresa estadounidense pasa a controlar el emblemático espacio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

¿Quién es Live Nation y por qué su llegada al Movistar Arena es clave?

Live Nation es una de las compañías más influyentes de la industria del entretenimiento en vivo a nivel global. Su actividad abarca la producción de conciertos, la gestión de giras internacionales, la representación de artistas y la operación de recintos para espectáculos en distintos países.

Su presencia en Argentina no es nueva. La firma desembarcó formalmente en el mercado local en 2018 tras adquirir DF Entertainment, la productora responsable de eventos masivos como el Lollapalooza Argentina. Desde entonces, ha incrementado progresivamente su participación dentro del sector.

En los últimos meses, la compañía también avanzó en acuerdos vinculados al estadio Monumental y manifestó su interés por ampliar su presencia en la producción artística local mediante inversiones en empresas ligadas a figuras destacadas de la música urbana.

¿Cómo seguirá funcionando el Movistar Arena?

Desde la administración del recinto aseguraron que el cambio accionario no modificará la operatoria cotidiana . El estadio continuará trabajando con el mismo equipo de gestión y mantendrá abiertas sus puertas para promotores, productoras y artistas nacionales e internacionales.

La continuidad operativa busca garantizar la programación habitual de conciertos, eventos corporativos y espectáculos que caracterizan al espacio desde su apertura.

Un estadio que se convirtió en referencia para los shows en Argentina

Desde su inauguración, el Movistar Arena logró posicionarse como uno de los escenarios cerrados más importantes del país. Con capacidad para alrededor de 15.000 espectadores, recibe cada año cientos de eventos que convocan a millones de personas.

Su crecimiento sostenido lo convirtió en una plaza clave para las giras internacionales y en uno de los principales motores de la industria del entretenimiento en vivo en la región.