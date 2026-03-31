En un mercado saturado por las freidoras de aire (air fryers) tradicionales, la innovación parece haber encontrado un nuevo techo. Sin embargo, Xiaomi ha decidido romper el molde con el lanzamiento de su último dispositivo estrella. Se trata de la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, un electrodoméstico que no solo fríe sin aceite, sino que integra funciones de horno de convección y deshidratador de alimentos. Este lanzamiento apunta directamente a los consumidores que buscan optimizar el espacio en la cocina y, sobre todo, reducir el tiempo de preparación de las comidas diarias sin resignar una alimentación saludable. A diferencia de los modelos básicos que solo circulan aire caliente, la nueva apuesta de Xiaomi utiliza un sistema de congestión de doble capa y un control de temperatura ultra preciso que permite ampliar el abanico de recetas. Según la ficha técnica del producto, el dispositivo combina tres funciones clave en un solo cuerpo: El dispositivo cuenta con un revestimiento de PTFE antiadherente de doble capa que facilita la limpieza y un sistema de circulación de aire de 360° que reduce el tiempo de cocción hasta en un 30% comparado con un horno convencional. Además, la integración con la app Mi Home permite programar la cocción hasta con 24 horas de antelación, una función vital para quienes trabajan fuera de casa y buscan tener la comida lista al llegar. La versatilidad es el eje de la nota de servicio. Aquí un resumen de sus capacidades: