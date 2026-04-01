Si cuando te llega la boleta de electricidad el monto te sorprende, es posible que haya un problema más allá de los aumentos tarifarios. En muchos hogares hay hábitos cotidianos que pasan desapercibidos y terminan impactando en el consumo energético. Uno de los principales responsables es un electrodoméstico que se encuentra en la mayoría de las casas y que, incluso cuando está apagado, sigue consumiendo electricidad. Este fenómeno, conocido como “consumo fantasma”, puede representar un gasto constante que encarece la factura sin que el usuario lo note. El consumo fantasma se genera cuando ciertos electrodomésticos permanecen enchufados a la red eléctrica, aun sin estar en funcionamiento. Entre los más comunes se destaca la pava eléctrica, aunque no es la única. Este artefacto, de uso intensivo en los hogares, opera con una potencia promedio de 2000 Watts. Esto implica que, por cada hora de funcionamiento continuo, demanda un consumo de 2 kWh, posicionándose como uno de los dispositivos de mayor impacto en la curva de carga residencial. Lo mismo ocurre con otros pequeños electrodomésticos como tostadoras, microondas, hornos eléctricos y secadores de pelo. Por eso, uno de los principales consejos para reducir el gasto energético es desenchufar todos los aparatos que no estén en uso, especialmente aquellos que no requieren una conexión permanente. Más allá del consumo fantasma, hay dispositivos que por su potencia generan un impacto directo en la factura de luz. Según datos oficiales del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), estos son algunos de los electrodomésticos que más electricidad demandan en el hogar: