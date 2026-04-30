Durante años, el bicarbonato de sodio y el vinagre se consolidaron como dos aliados indispensables para la limpieza del hogar. Ambos ingredientes ganaron popularidad por su bajo costo y su capacidad para desinfectar superficies y remover suciedad difícil. Sin embargo, existe un ingrediente natural que los supera en eficacia. Se trata de una sustancia con mayor poder ácido, pero más amable con las superficies, que incluso reemplaza a muchos limpiadores industriales: el ácido cítrico. El ácido cítrico es un compuesto orgánico de origen natural que se encuentra en grandes cantidades en frutas cítricas como el limón o la naranja. En la actualidad, también se obtiene mediante procesos de fermentación de azúcares, lo que permite producirlo de forma sustentable y a gran escala. Es utilizado en la industria alimentaria como conservante y antioxidante, en cosmética y productos farmacéuticos, e incluso en fotografía. Pero uno de sus usos menos conocidos está en la limpieza del hogar, donde actúa como desincrustante, antical y removedor de óxido. A diferencia del vinagre, el ácido cítrico resulta menos corrosivo, lo que reduce el desgaste en superficies metálicas y evita la liberación de partículas indeseadas. Eliminar el óxido de las sartenes es uno de los usos más eficaces del ácido cítrico. Para aplicarlo correctamente, solo se necesita: Este método es ideal para sartenes y utensilios de hierro o acero, aunque no se recomienda su uso en aluminio. Además de eliminar el óxido, el ácido cítrico tiene múltiples aplicaciones en la limpieza doméstica: