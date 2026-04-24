A la hora de pensar en la limpieza del hogar afloran las alternativas naturales libres de químicos por ser más amigables con la salud y el medioambiente. La mezcla de detergente con café usado se volvió una de las más populares por su simpleza y porque permite reciclar los granos en lugar de tirarlos a la basura. En la misma línea, es una solución económica y segura que garantiza la higiene sin gastar de más. El café molido usado muchas veces termina en la basura o en el compost, pero puede ser un aliado clave para la limpieza. Los granos cuentan con propiedades abrasivas y desodorizantes que ayudan a raspar la grasa impregnada en las superficies. Es especialmente útil en las hornallas, sartenes y ollas porque elimina los malos olores y las limpia sin raspar las superficies. Por su parte, el detergente es capaz de romper moléculas de aceite y grasa al mismo tiempo que elimina microorganismos. La clave de esta combinación radica en que es una forma fácil de potenciar la acción ya limpiadora del detergente. Además, es una solución económica, ecológica y efectiva que le da una segunda vida a los granos ya usados. Solo bastará con dejar secar el café y añadir una pequeña cantidad en la esponja para posteriormente frotar. Además de ser bueno por su efecto que potencia la acción limpiadora del detergente, el café usado puede ser aprovechado en otros contextos: