El fútbol inglés pondrá a prueba una nueva normativa que podría modificar una de las situaciones más discutidas dentro de los partidos: las demoras generadas por las atenciones médicas a los arqueros. La medida comenzará a evaluarse durante la próxima temporada y apunta a reducir las interrupciones que puedan ser utilizadas para consumir tiempo.

La iniciativa fue impulsada por la Federación Inglesa (FA), la Premier League y otras categorías del fútbol británico, y ya recibió la aprobación de la IFAB, el organismo encargado de definir las reglas oficiales del deporte.

La nueva regla del fútbol inglés para evitar pérdidas de tiempo

Según la nueva disposición, cuando un arquero reciba asistencia médica dentro del campo, un futbolista de campo de su equipo deberá retirarse temporalmente durante un minuto. El objetivo es compensar la interrupción del juego y evitar que una supuesta lesión sea utilizada como estrategia para frenar el ritmo del encuentro.

La medida busca terminar con una práctica que genera controversia en el fútbol: las pausas prolongadas por supuestas lesiones que pueden utilizarse para enfriar un partido o cortar el avance del rival.

La nueva regla del fútbol inglés para evitar pérdidas de tiempo. Unsplash.

Cómo funcionará la medida que afecta a los arqueros

La decisión sobre qué jugador deberá salir quedará en manos del entrenador. El técnico tendrá un plazo de diez segundos para elegir al futbolista que abandonará el terreno de juego durante ese lapso.

Si el entrenador no realiza la elección dentro del tiempo establecido, será el capitán del equipo quien deberá retirarse de manera momentánea.

Sin embargo, la normativa contempla algunas excepciones. Si el arquero informa que no necesita asistencia luego de un golpe con otro jugador, o si se trata de un caso de extrema gravedad como una posible conmoción cerebral, no se aplicará la salida temporal de ningún integrante del equipo.

Cuándo comenzará a aplicarse la nueva normativa en Inglaterra

El estreno de esta prueba está previsto para el sábado, durante el encuentro de primera ronda de la Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup) entre Tranmere y Rochdale.

La experiencia será seguida de cerca por la IFAB, que analizará sus resultados antes de definir si la medida puede incorporarse de manera definitiva al reglamento internacional.

Según informó la BBC, “la IFAB evaluará los resultados de los ensayos en sus reuniones a lo largo de las temporadas, lo que podría dar lugar a un cambio legislativo permanente a nivel mundial a partir de la temporada 2027-28”.