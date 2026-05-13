Llenar el tanque se convirtió en uno de los gastos más pesados del mes para millones de argentinos. Sin embargo, YPF tiene un esquema propio de descuentos que permite ahorrar hasta un 9% por carga sin depender de ninguna promoción bancaria, sin topes de reintegro y sin necesitar tarjeta de crédito. El único requisito es la app oficial de YPF y saber cuándo y cómo usarla. Si querés saber toda esta información, seguí leyendo. El ahorro se construye combinando dos beneficios que pueden acumularse. Los pasos para aprovechar el descuento son los siguientes: Los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) tienen un 5% de descuento adicional en estaciones adheridas, que puede combinarse con otras promociones según las condiciones de cada punto de carga. No todas las estaciones de YPF cuentan actualmente con modalidad de autodespacho. La implementación es progresiva, por lo que la empresa recomienda verificar desde la app cuáles son los puntos habilitados antes de salir. En conclusión, el esquema de YPF premia a quienes organizan sus cargas en horario nocturno y usan la app para pagar. Sin tarjeta, sin banco y sin tope de reintegro en nafta.