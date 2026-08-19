Este miércoles, 19 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,69 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,9 euros y el diésel ronda los 1,83 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.07% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.26%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 19 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.649 euros hasta los 2.019 euros

Barcelona: 1.704 euros hasta los 2.004 euros

Valencia: 1.649 euros hasta los 1.965 euros

Granada: 1.699 euros hasta los 1.949 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 19 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.539 euros hasta los 1.919 euros

Barcelona: desde los 1.495 euros hasta los 1.849 euros

Valencia: desde los 1.519 euros hasta los 1.859 euros

Granada: desde los 1.579 euros hasta los 1.809 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.639 euros hasta los 1.825 euros.

Málaga: desde los 1.609 euros hasta los 1.839 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina sin plomo de 95 octanos (95 RON) es la opción habitual para la mayoría de los automóviles; ofrece buen desempeño y eficiencia, reduce la probabilidad de detonación del motor y, por lo general, es más barata que la de 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.739 euros y el máximo es de 2.029 euros

Barcelona: desde 1.649 euros hasta los 2.059 euros

Valencia: desde 1.675 euros hasta los 2.009 euros

Granada: desde 1.799 euros hasta los 1.999 euros euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España se usan principalmente gasolina (95 y 98, con mezclas de bioetanol como E5) y diésel (habitualmente B7 con biodiésel). También existen combustibles gaseosos: GLP o autogás, bastante extendido y gas natural vehicular en forma de GNC (comprimido) y GNL (licuado), con una red más limitada.

Además, los vehículos eléctricos de batería se alimentan con electricidad de la red y los híbridos enchufables combinan electricidad con gasolina o diésel. Existen también coches de hidrógeno (pila de combustible), aunque su infraestructura en España es aún muy incipiente.