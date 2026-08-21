Este viernes, 21 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,7 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,91 euros y el diésel ronda los 1,84 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.28% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.09%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 21 de agosto de 2026:

Madrid: 1.649 euros hasta los 2.049 euros

Barcelona: 1.699 euros hasta los 2.009 euros

Valencia: 1.629 euros hasta los 1.974 euros

Granada: 1.699 euros hasta los 1.965 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 21 de agosto en España?

Durante este viernes, 21 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.539 euros hasta los 1.919 euros

Barcelona: desde los 1.529 euros hasta los 1.839 euros

Valencia: desde los 1.539 euros hasta los 1.859 euros

Granada: desde los 1.519 euros hasta los 1.789 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.769 euros hasta los 1.835 euros.

Málaga: desde los 1.609 euros hasta los 1.86 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina sin plomo de 95 octanos (95 RON) es la opción habitual para la mayoría de los automóviles; ofrece buen desempeño y eficiencia, reduce la probabilidad de detonación del motor y, por lo general, es más barata que la de 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.729 euros y el máximo es de 2.039 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 2.005 euros

Valencia: desde 1.695 euros hasta los 2.035 euros

Granada: desde 1.799 euros hasta los 2.019 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el auto:

Viajar con poco peso, ya que llevar poca carga hará que el coche ande más ligero.

Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo.

Mantener los filtros limpios para evitar que el coche haga un sobresfuerzo.

Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión correcta.

Contenido generado por inteligencia artificial.