Cuando una persona fallece en Argentina, sus cuentas bancarias, tarjetas y fondos no pueden seguir utilizándose de manera normal. En cuanto el banco toma conocimiento del fallecimiento, las entidades suelen bloquear las tarjetas, limitar movimientos y resguardar el dinero hasta que se realice la sucesión correspondiente. El objetivo es evitar extracciones o transferencias indebidas y garantizar que los fondos sean repartidos legalmente entre los herederos. En Argentina, el dinero depositado en una cuenta bancaria pasa automáticamente a formar parte de la herencia, conocida legalmente como “sucesión indivisa”. Por ese motivo, los familiares no pueden seguir usando libremente las tarjetas de débito, crédito ni operar la cuenta como si el titular siguiera con vida. Incluso si conocen las claves o tienen acceso al home banking, utilizar esos fondos puede generar problemas legales posteriores durante el trámite sucesorio. En la práctica, cuando el banco recibe el certificado de defunción, puede: En algunos casos, determinados débitos automáticos o gastos ya autorizados pueden continuar temporalmente hasta que la entidad complete el proceso administrativo. Las entidades financieras suelen solicitar: Con esa documentación comienza el proceso para determinar quiénes podrán acceder legalmente al dinero. Uno de los errores más comunes es continuar utilizando la tarjeta de débito o crédito del titular fallecido para extraer dinero o realizar pagos. Sin embargo, especialistas en derecho sucesorio advierten que los poderes y autorizaciones dejan de tener validez con la muerte del titular. Por eso, cualquier movimiento posterior puede ser cuestionado judicialmente por otros herederos o por el propio banco. Además, los fondos deben ser incluidos dentro de la sucesión para definir cómo serán repartidos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también interviene cuando fallece un contribuyente. El organismo establece que, al registrarse el fallecimiento, la clave fiscal del titular queda bloqueada automáticamente. A partir de ese momento, únicamente el cónyuge supérstite, herederos o administradores judiciales pueden solicitar una vinculación especial para continuar trámites pendientes. ARCA reconoce formalmente la figura de la sucesión indivisa para continuar obligaciones tributarias y administrativas del fallecido.