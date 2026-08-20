Este jueves, 20 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,71 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,92 euros y el diésel ronda los 1,85 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.99% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.0%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 20 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.649 euros hasta los 2.039 euros

Barcelona: 1.695 euros hasta los 2.014 euros

Valencia: 1.659 euros hasta los 2.066 euros

Granada: 1.739 euros hasta los 1.969 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 20 de agosto en España?

Durante este jueves, 20 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.539 euros hasta los 1.939 euros

Barcelona: desde los 1.509 euros hasta los 1.869 euros

Valencia: desde los 1.539 euros hasta los 1.909 euros

Granada: desde los 1.609 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.649 euros hasta los 1.835 euros.

Málaga: desde los 1.609 euros hasta los 1.859 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina sin plomo de 95 octanos (95 RON) es la opción habitual para la mayoría de los automóviles; ofrece buen desempeño y eficiencia, reduce la probabilidad de detonación del motor y, por lo general, es más barata que la de 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.719 euros y el máximo es de 2.049 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 2.079 euros

Valencia: desde 1.695 euros hasta los 2.08 euros

Granada: desde 1.849 euros hasta los 2.029 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España se usan principalmente gasolina (95 y 98, con mezclas de bioetanol como E5) y diésel (habitualmente B7 con biodiésel). También existen combustibles gaseosos: GLP o autogás, bastante extendido y gas natural vehicular en forma de GNC (comprimido) y GNL (licuado), con una red más limitada.

Además, los vehículos eléctricos de batería se alimentan con electricidad de la red y los híbridos enchufables combinan electricidad con gasolina o diésel. Existen también coches de hidrógeno (pila de combustible), aunque su infraestructura en España es aún muy incipiente.

Contenido generado por inteligencia artificial.