Miles de argentinos podrían enfrentar embargos sobre sus cuentas bancarias durante mayo de 2026 si mantienen deudas judicializadas, especialmente aquellas vinculadas a impuestos, tarjetas de crédito, préstamos o incumplimientos económicos de cualquier naturaleza que llegaron a instancia judicial y con sentencia firme. En estos casos, la Justicia puede ordenar el bloqueo de fondos y afectar el funcionamiento de cuentas y tarjetas asociadas. Los casos más frecuentes de embargo judicial incluyen: En todos los casos, el acreedor debe iniciar acciones judiciales y obtener sentencia firme para luego solicitar el juez el embargo sobre sus cuentas, bienes y/o inversiones del deudor. En rigor, la Justicia no “embarga” la tarjeta física, sino el dinero depositado en cuentas bancarias, ingresos o activos vinculados al titular. Sin embargo, las tarjetas pueden quedar bloqueadas para su utilización. Cuando una cuenta queda alcanzada por una medida cautelar: En paralelo, los bancos también pueden suspender tarjetas de crédito por falta de pago, aunque eso responde a decisiones financieras y no necesariamente a un embargo judicial. Según especialistas legales y distintos fallos publicados en Argentina, el procedimiento suele atravesar las siguientes etapas: En algunos casos también puede solicitarse la quiebra del deudor. Además, existen situaciones donde pueden dictarse embargos preventivos antes de la sentencia definitiva para garantizar el cobro. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es uno de los organismos que más utiliza este mecanismo frente a contribuyentes con deudas impositivas o previsionales. Cuando las obligaciones no se regularizan, el organismo puede iniciar ejecuciones fiscales y solicitar embargos sobre: La legislación argentina también establece límites sobre los embargos. Además, toda medida debe ser notificada judicialmente al afectado para que pueda cumplir con el pago o presentar defensas si corresponde. Los especialistas recomiendan: También aconsejan revisar periódicamente el domicilio fiscal y las notificaciones electrónicas para evitar embargos sorpresivos.