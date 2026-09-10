Un proyecto presentado en la Legislatura de Neuquén propone transformar progresivamente la jornada escolar de las escuelas primarias y avanzar hacia ocho horas de clases por día.

La iniciativa busca ampliar el tiempo que los alumnos permanecen en las escuelas, aunque su implementación dependería de las condiciones de cada establecimiento.

Desde la Asociación de Trabajadorxs de la Educación de Neuquén (ATEN) señalaron que ampliar la jornada puede significar más oportunidades de aprendizaje, pero cuestionaron parte del proyecto y advirtieron que una transformación de esta magnitud requiere presupuesto, infraestructura, docentes y planificación.

El punto que mayor rechazo genera entre los representantes gremiales es la creación de un Consejo Provincial de Evaluación, que tendría a su cargo el diagnóstico inicial de las escuelas y el seguimiento del proceso de implementación.

El proyecto que busca llevar las escuelas a una jornada de 8 horas

La iniciativa se denomina Plan Provincial “Más Escuela” y fue impulsada por el diputado Francisco Lepore, del bloque oficialista Avanzar.

El objetivo es avanzar de manera gradual hacia una jornada completa de ocho horas en las escuelas primarias de Neuquén. El cambio no se aplicaría de manera automática en todos los establecimientos, sino que comenzaría con una evaluación de las condiciones existentes.

El diagnóstico contemplaría distintos aspectos de cada escuela, entre ellos:

Infraestructura disponible;

Alimentación escolar;

Cantidad de alumnos;

Recursos humanos;

Trayectorias educativas;

Condiciones necesarias para ampliar la permanencia de los estudiantes.

A partir de esa evaluación se determinaría qué establecimientos pueden incorporar más horas y cuáles necesitan obras o adecuaciones antes de hacerlo.

Jornada escolar de 8 horas en Neuquén: el proyecto “Más Escuela” propone ampliar progresivamente el tiempo de clases en las escuelas primarias y evaluar las condiciones de cada establecimiento. ChatGPT

ATEN apoya más horas de clases, pero rechaza una parte clave del proyecto

Desde ATEN apoyaron la posibilidad de ampliar la jornada escolar, pero cuestionaron la estructura institucional que propone el proyecto.

El gremio considera que pasar más tiempo en las escuelas puede mejorar las oportunidades de aprendizaje, aunque advirtió que la extensión debe estar acompañada por una propuesta pedagógica.

La principal crítica apunta a la creación del Consejo Provincial de Evaluación, que ATEN considera una posible estructura paralela al Consejo Provincial de Educación (CPE).

Por eso, el sindicato pidió que las decisiones pedagógicas, curriculares, laborales y de evaluación continúen dentro del CPE.

Jornada completa en Neuquén: el fuerte cambio que deberán afrontar las escuelas para llegar a las 8 horas

La principal dificultad para implementar una jornada completa en las primarias de Neuquén no estaría solamente en modificar los horarios.

Para ATEN, extender la permanencia de los alumnos exige más presupuesto, capacitación, personal, espacios físicos y servicios de alimentación. También implica pensar cómo se organizarán las actividades durante esas horas adicionales.

Actualmente existen escuelas que ya funcionan bajo modalidades de jornada completa. Sin embargo, llevar ese esquema a una cantidad mucho mayor de establecimientos requeriría inversiones importantes.

La propia iniciativa contempla comenzar por un diagnóstico de las condiciones de cada escuela, como se mencionó. Aquellas que no tengan capacidad edilicia deberían atravesar procesos de adecuación o construcción de nuevos espacios.

Por eso, desde el gremio remarcan que no alcanza con modificar el horario: para llegar a las ocho horas, cada establecimiento debería contar con las condiciones necesarias para sostener una jornada completa.