Confirmado por Educación: anunciaron dos días sin clases en septiembre y se viene un nuevo fin de semana largo

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 trajo consigo importantes novedades en la agenda educativa del país. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ratificó la suspensión de actividades en las aulas durante el noveno mes del año para los estudiantes de educación básica en escuelas públicas y particulares.

Este anuncio confirmó la llegada de dos días clave en los que no habrá clases, permitiendo un respiro en la rutina escolar y generando el primer fin de semana largo oficial del periodo lectivo.

Confirmado por Educación: anunciaron dos días sin clases en septiembre y se viene un nuevo fin de semana largo. Fuente: Shutterstock.

¿Qué días de septiembre no hay clases para educación básica?

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades educativas, el calendario oficial contempla dos fechas específicas en las que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no deberán asistir a las aulas:

Miércoles 16 de septiembre: suspensión oficial por la conmemoración del Día de la Independencia de México.

Viernes 25 de septiembre: suspensión por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Ambas fechas aplican a nivel nacional para todas las instituciones incorporadas al sistema de la Secretaría de Educación Pública.

¿Cuándo cae el primer fin de semana largo del ciclo escolar?

El primer fin de semana largo o puente del ciclo lectivo se disfrutará a finales de mes. Al suspenderse las actividades el viernes 25 de septiembre, los estudiantes contarán con tres días consecutivos de descanso: viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Las labores académicas en los planteles se reanudarán con total normalidad el lunes 28.

Por su parte, la fecha patria del miércoles 16 de septiembre únicamente contempla la suspensión durante ese día de asueto nacional, por lo que las actividades escolares y administrativas se retomarán de forma regular el jueves 17.

¿Por qué se suspenden las clases el viernes 25 de septiembre?

La suspensión del último viernes del mes responde a la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Según los lineamientos normativos de la SEP reportados en medios oficiales, estas jornadas son exclusivas para el trabajo directivo y docente.

Durante estas reuniones, los maestros y directores acuden a los planteles para revisar estrategias académicas, evaluar el avance de los planes de estudio y planificar decisiones pedagógicas para mejorar el aprendizaje. Aunque los alumnos no asisten a la escuela, el personal educativo sí cumple con su jornada laboral.

¿Qué otros días sin clases contempla el calendario escolar en 2026?

Tras las jornadas sin aulas de septiembre, la Secretaría de Educación Pública ya tiene programados los siguientes días de asueto e inactivación escolar para el resto del año:

Viernes 30 de octubre: Segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Lunes 2 de noviembre: Conmemoración tradicional del Día de Muertos.

Lunes 16 de noviembre: Suspensión en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Se recomienda a las madres, padres de familia y tutores tomar en cuenta estas fechas clave del calendario SEP para organizar con tiempo el cuidado y la agenda de los estudiantes.