Se viene un diluvio histórico este jueves 10 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en Córdoba y La Rioja.

El tiempo en Argentina cambiará de forma abrupta durante el jueves 10 de septiembre por la llegada de una fuerte tormenta a las provincias de Córdoba y La Rioja.

Se esperan condiciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades al aire libre por los grandes acumulados de agua en cortos periodos de tiempo que sumarán vientos fuertes y posible caída de granizo.

Alerta por tormentas en Córdoba y La Rioja, cómo estará el clima provincia por provincia

El pronóstico anticipa una jornada marcada por lluvias en ambas provincias:

Córdoba

Las precipitaciones llegarán durante el medio día y tarde del jueves 10 al área metropolitana de Córdoba. En la Ciudad se espera una temperatura oscilante entre os 20° y 8° con vientos inestables.

La peor parte del temporal la recibirán las localidades ubicadas al suroeste de la provincia. Las zonas de La Cumbrecita y Villa Dolores afrontarán hasta 24 milímetros de agua con mínimas de 4°, por lo que se espera intensa actividad eléctrica y hasta posible caída de granizo.

Se viene un diluvio histórico este jueves 10 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en Córdoba y La Rioja. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

La Rioja

En la ciudad las condiciones del tiempo estarán marcadas por lluvias y actividad eléctrica a partir de la tarde que se prolongarán hasta la madrugada del viernes 11.

A su vez, rige una alerta amarilla por vientos zona en la zona de Chilecito donde también se registrarán precipitaciones. En Aimogasta las ráfagas podrían escalar hasta los 51 kilómetros por hora, pero sin peligro por chubascos.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El tiempo en Buenos Aires el jueves 10 de septiembre estará soleado con mínimas de 11° y máximas de 20° por la tarde. No hay probabilidades de lluvias y estará despejado durante gran parte del día.

El viernes ingresarán algunos vientos para dar paso a mínimas de 11° y máximas de 18° con cielo nublado. Durante el fin de semana llegarán las lluvias a CABA con mínimas de 7° y algunos vientos.