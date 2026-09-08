Octubre tendrá una nueva jornada de descanso para los colombianos. El lunes 12 será festivo en todo el país (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Confirmación oficial | Se terminan las clases el lunes 12: decretan feriado y los estudiantes tendrán un fin de semana largo de tres días en todo Colombia

El lunes 12 de octubre de 2026 será festivo en Colombia, por lo que millones de personas podrán disfrutar de un nuevo puente festivo de tres días. La fecha corresponde a la conmemoración del Día de la Raza y está contemplada dentro del calendario oficial de días festivos del país.

De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre , una oportunidad que suele ser aprovechada por las familias para viajar, hacer planes turísticos o simplemente disfrutar de un día adicional de descanso.

¿Por qué el lunes 12 de octubre de 2026 es festivo en Colombia?

El 12 de octubre es un día festivo de carácter nacional en Colombia por la conmemoración del Día de la Raza, también relacionado actualmente con la diversidad étnica y cultural.

La fecha está incluida en la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que establece los días de descanso remunerado para los trabajadores colombianos y determina el traslado de determinadas celebraciones al lunes.

En 2026, el 12 de octubre cae directamente un lunes, por lo que no es necesario trasladarlo. El calendario oficial del Ministerio de Hacienda también lo registra como día festivo nacional.

¿No habrá clases el lunes 12 de octubre en Colombia?

Sí. El lunes 12 de octubre no habrá jornada escolar ordinaria por tratarse de un día festivo nacional, aunque el funcionamiento específico del calendario académico puede variar según la institución y la entidad territorial.

Además, algunos calendarios académicos oficiales establecen períodos de receso estudiantil alrededor de esta fecha. Por ejemplo, el calendario publicado por el Ministerio de Educación contempla para determinados establecimientos una semana de receso estudiantil del 5 al 11 de octubre, mientras que el lunes 12 corresponde al festivo nacional.

Por eso, padres de familia y estudiantes deben revisar el calendario de su colegio para conocer si existe algún ajuste adicional antes o después del festivo.

¿Cuántos días tendrá el puente festivo de octubre de 2026?

El próximo puente festivo tendrá tres días consecutivos de descanso:

Sábado 10 de octubre: fin de semana.

Domingo 11 de octubre: día habitual de descanso.

Lunes 12 de octubre: festivo nacional.

¿Qué otros festivos quedan en Colombia después del 12 de octubre?

El puente festivo de octubre no será el último descanso nacional de 2026. Después del lunes 12, el calendario contempla otras fechas importantes: