Oficial y confirmado | Educación suspenderá las clases este jueves 10 de septiembre: cierran las aulas para preescolar, primaria y secundaria

Ante los recientes reportes meteorológicos y con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad escolar, las autoridades correspondientes determinaron que la Secretaría de Educación Pública suspenderá las clases este jueves 10 de septiembre en diversos municipios mexicanos.

Esta medida preventiva implica que cierran las aulas para preescolar, primaria y secundaria, además de educación inicial y nivel superior en la región afectada de Puebla por lluvias intensas. De esta manera, se detalló la lista completa de las localidades afectadas en la Sierra Negra, el plan de trabajo con cuadernillos y libros de texto para mantener el aprendizaje desde casa.

Oficial y confirmado | Educación suspenderá las clases este jueves 10 de septiembre: cierran las aulas para preescolar, primaria y secundaria

¿Por qué se suspenden las clases este jueves 10 de septiembre en Puebla?

La decisión de interrumpir la asistencia a los planteles educativos responde a las alertas meteorológicas emitidas por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Según la información difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se activaron los protocolos preventivos ante un temporal de precipitaciones intensas en la zona.

Esta contingencia llevó a las autoridades a tomar la determinación de cerrar las aulas para evitar riesgos en los traslados de alumnos, docentes y personal administrativo.

¿Cuáles son los 26 municipios de Puebla que cierran sus aulas?

De acuerdo con el Comunicado Oficial No. 52/2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP Gob Pue), la suspensión de clases presenciales aplica de manera específica para 26 municipios ubicados en la región de la Sierra Negra:

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán.

¡Atención! 📢 Compartimos información relevante para toda la comunidad educativa de Puebla.#TransformarEnGrande @Gob_Puebla pic.twitter.com/38lVTsWj1x — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) September 8, 2026

¿Cómo continuarán las actividades escolares y cuándo es el regreso a clases?

Según lo estipulado en el comunicado oficial, el servicio educativo no se detendrá por completo. Los estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y nivel superior continuarán con sus actividades bajo la modalidad a distancia.

Para ello, los alumnos trabajarán desde casa con el apoyo de cuadernillos, tareas, libros de texto gratuitos y guías proporcionadas por sus profesores. La reincorporación presencial a las aulas está programada para el viernes 11 de septiembre, siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan.

¿Cuál es el pronóstico del clima para el estado de Puebla según el SMN?

Con base en los datos oficiales proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el jueves 10 de septiembre, el estado de Puebla registrará el siguiente escenario meteorológico:

Lluvias: intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 mm.

Vientos: velocidades de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Temperaturas máximas: de 35 a 40 °C en las regiones del norte y suroeste del estado.

Temperaturas mínimas: de 0 a 5 °C en zonas serranas durante la madrugada del viernes.

Se insta a la comunidad escolar a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y la SEP Puebla ante cualquier actualización del pronóstico meteorológico.