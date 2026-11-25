Tanto los conductores que compitan en estas carreras como quienes las organicen pueden recibir esta sanción.

Las competencias ilegales en la vía pública pueden traer consecuencias que van mucho más allá de las sanciones económicas. La normativa de tránsito contempla sanciones específicas para quienes utilizan las calles y rutas para llevar adelante carreras o pruebas de velocidad sin autorización.

El Decreto 779/1995 establece un castigo que puede dejar a los conductores sin puntos en su Licencia Nacional de Conducir.

La medida alcanza tanto a quienes participan de estas competencias como a quienes las organizan, y pueden derivar en una inhabilitación para volver a manejar.

¿Qué sanción establece el Decreto 779/1995 para quienes participen en carreras ilegales?

El artículo 118 del Decreto 779/1995, que reglamenta el artículo 86, inciso d), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece sanciones para quienes cometan esta infracción:

Multa económica : de 300 a 1.000 unidades fijas (UF).

Descuento de puntos: se restan 20 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

En CABA la Unidad Fija (UF) asciende a los $1,173.06, lo que llevaría una multa por cometer este tipo de infracción entre los $351.900 y $1.173.000.

Persona entregando la licencia a un policia. Fuente: ChatGPT

Tanto los conductores que compitan en estas carreras como quienes las organicen pueden recibir esta sanción. No es necesario que se produzca un accidente para que la conducta sea considerada una infracción.

¿Cómo funciona el scoring y cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir?

El sistema de scoring nacional establece que cada conductor comienza con 20 puntos en su Licencia Nacional de Conducir. Por lo tanto, una persona que participe u organice una carrera ilegal puede perder todo su saldo de una sola vez .

Cuando un automovilista llega a cero puntos por primera vez, queda inhabilitado para conducir durante 60 días. Si vuelve a perder la totalidad del puntaje por segunda vez, el plazo aumenta a 120 días y, en una tercera oportunidad, alcanza los 180 días.

A partir de la cuarta pérdida total, el período de inhabilitación se duplica sucesivamente. Por eso, participar en una competencia clandestina puede tener consecuencias importantes incluso para quienes no registraban infracciones anteriores.