Arrojar basura -independientemente de la cantidad- en las carreteras públicas es un delito en Florida.

La Ley de Basura de Florida, detallada en el Capítulo 403 de la Sección 113 de los estatutos, indica cuáles son las prácticas que se consideran ilegales en el estado con respecto al desecho de residuos en la vía pública y cuándo corresponde la aplicación de una multa.

En ese sentido, generalmente quienes incumplan lo establecido por la normativa al conducir por las calles estatales, estarán sujetos a una multa no penal, sino civil de 150 dólares.

Multarán uno por uno a cada conductor que arroje basura por la ventanilla de un coche en movimiento en FA

La ley prohíbe que se deseche en la vía pública -salvo en los sitios autorizados, como los contenedores- cualquier caja, envase, resto de tabaco, globo, neumático, u otro elemento personal.

“ Cuando se arroja o se desecha basura desde un vehículo, el conductor o propietario del vehículo, o ambos, incumplen esta sección ”, se indica.

También es ilegal arrojar basura a cualquier lago, rio, canal o cuerpo de agua, así como a propiedades privadas sin contar con consentimiento.

Arrojar basura desde un vehículo en movimiento es motivo de que, en general, se aplique una multa de 150 dólares. PeopleImages

De cuánto es la multa para los conductores que arrojan basura desde un auto en movimiento

La sanción por arrojar basura en las carreteras o cualquier otro de los lugares especificados anteriormente es de 150 dólares y 50 de ellos se depositan en el Fondo Fiduciario para la Gestión de Residuos Sólidos. Esto siempre y cuando la cantidad no exceda los 6,8 kg o los 27 pies cúbicos de volumen.

Además, el tribunal puede pedir a quien cometió la infracción que recoja la basura que tiró en la vía pública -en caso de ser posible- o que realice trabajos relacionados con el delito que cometieron.

Quienes superen las cantidades antes especificadas de basura arrojada, pero no excedan los 226,8 kg serán culpables de un delito menor de primer grado y, de haber infringido la ley desde un vehículo, se sumarán también tres puntos al historial de conducción.