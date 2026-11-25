El reglamento también regula específicamente qué deben hacer los conductores cuando enfrentan un semáforo en rojo.

Los conductores de la Ciudad de México deben evitar detener el vehículo sobre los cruces peatonales marcados en el pavimento. El Reglamento de Tránsito contempla esta conducta y establece distintas sanciones según la situación en la que se produzca la infracción.

Cuando se trata específicamente de esperar con el semáforo en rojo, existe una disposición que establece la obligación de detenerse en la línea de alto sin invadir el cruce peatonal y contempla una multa de hasta 20 UMA, además de puntos en la licencia.

Atención: qué dice el Reglamento de Tránsito sobre la cebra peatonal

El artículo 11, fracción I, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos detener su vehículo invadiendo los cruces peatonales marcados en el pavimento, así como dentro de la intersección de vías.

Para los conductores de vehículos motorizados que infrinjan esta disposición, el reglamento establece una multa de 20, 25 o 30 UMA y tres puntos a la licencia para conducir. Si la infracción es captada mediante sistemas tecnológicos, se aplica un punto a la matrícula vehicular.

El reglamento también regula específicamente qué deben hacer los conductores cuando enfrentan un semáforo en rojo. El artículo 10, fracción VI, inciso a), indica que deben detenerse en la línea de alto sin invadir el cruce peatonal.

El artículo 11, fracción I, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos detener su vehículo invadiendo los cruces peatonales marcados en el pavimento. Shutterstock

De cuánto puede ser la multa por invadir el cruce peatonal

La sanción prevista en el artículo 11, fracción I, equivale a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos y está vigente desde el 1 de febrero, según el INEGI.

Los montos correspondientes son:

20 UMA: $2,346.20

25 UMA: $2,932.75

30 UMA: $3,519.30

Además, esta infracción implica tres puntos en la licencia para conducir. Cuando es captada por sistemas tecnológicos, se sanciona con un punto a la matrícula vehicular.

Qué pasa si estás esperando el semáforo en rojo

Para el caso específico de un vehículo detenido ante un semáforo en rojo, el artículo 10, fracción VI, inciso a), establece que debe quedar en la línea de alto y sin invadir el cruce peatonal. La sanción para incumplir esta disposición es de 10, 15 o 20 UMA, además de tres puntos a la licencia.

Con la UMA de 2026, esas multas equivalen a:

10 UMA: $1,173.10

15 UMA: $1,759.65

20 UMA: $2,346.20

Si la infracción prevista en esta disposición es captada mediante sistemas tecnológicos, se aplica un punto a la matrícula vehicular en lugar de los tres puntos a la licencia.