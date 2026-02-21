El diseño de interiores de los hogares crece a pasos agigantados con el correr de los años y en este sentido las cocinas se modernizaron con respecto a 20 años atrás. En este sentido, crece una tendencia minimalista que aporta una belleza estética que cambia el espacio completamente. Se trata de la eliminación de las manijas en todo tipo de mobiliario, desde cajones a alacenas, las cuales añaden orden, amplitud y armonía a los distintos espacios del hogar. En materia de diseño de interiores, la ausencia de estas manijas o herrajes externos se presenta como una solución moderna en muchos aspectos. Estos modernos mobiliarios son posibles gracias a dos sistemas nuevos: Se trata de dos sistemas ergonómicos que eliminan las manijas de cualquier mobiliario de la casa. Es una búsqueda de estética que prioriza la continuidad visual, es decir, a la pureza de las líneas. Se trata de una “limpieza visual” para el ojo humano que no solo está en la cocina, sino también en la habitación, living o incluso baño. Entonces, se pueden prescindir de manijas en alacenas, cajones, bajo mesadas para que se conviertan en planos arquitectónicos eliminando “barreras visuales”. En conclusión, esta tendencia llegó para quedarse en el diseño de interiores. Cada vez más familias que quieren renovar su hogar optan por este tipo de compartimentos que elevan la estética del hogar y le agrega funcionalidad.