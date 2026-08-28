Adiós a la herencia: el Estado podrá quedarse con todos los bienes y así podrán recuperarlos los herederos en estos casos. (Fuente: Shutterstock)

Una herencia puede terminar en manos del Estado cuando una persona fallece y no existen herederos aceptantes . Sin embargo, esto no implica que pasen automáticamente al sector público apenas ocurre el fallecimiento.

La legislación argentina establece una serie de pasos antes de llegar a esa instancia. Incluso después de una declaración de herencia vacante, puede aparecer una persona con derechos hereditarios y reclamar los bienes por la vía correspondiente.

Cuándo el Estado puede recibir una herencia

Cuando no existen herederos aceptantes y el fallecido tampoco distribuyó todos sus bienes mediante legados, la herencia puede ser declarada vacante por un juez .

En ese momento se designa un curador de la herencia, que debe realizar el inventario y administrar los bienes de acuerdo con las reglas previstas por la ley. El curador también debe ocuparse de pagar las deudas y cumplir los legados de la sucesión, con las autorizaciones judiciales que correspondan. Una vez cumplida esa etapa, el juez puede ordenar la entrega de los bienes al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.

Cabe destacar que primero debe existir una declaración judicial de vacancia y cumplirse el procedimiento sucesorio.

Cuando no existen herederos aceptantes y el fallecido tampoco distribuyó todos sus bienes mediante legados, la herencia puede ser declarada vacante por un juez. (Fuente: Shutterstock)

Quiénes pueden heredar si no hay testamento

Cuando una persona muere sin dejar testamento, la ley establece quiénes son sus herederos legítimos y determina el orden en que pueden recibir los bienes.

Los principales grupos son:

Descendientes.

Ascendientes.

Cónyuge.

Parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive.

Los hijos heredan por partes iguales. En determinados casos, los descendientes pueden ejercer el derecho de representación para ocupar el lugar que habría correspondido a otro descendiente.

Si no existen descendientes, pueden heredar los ascendientes. A falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, la sucesión puede corresponder a los parientes colaterales dentro del grado establecido por la ley.

También existen situaciones que excluyen el derecho hereditario. Entre ellas están el divorcio y la separación de hecho sin voluntad de unirse entre los cónyuges.

Qué pasa si después aparece un heredero

La situación cambia si, después de declarada la vacancia, aparece una persona que puede demostrar que tiene derechos sobre la herencia .

La herramienta prevista por la ley es la petición de herencia, una acción que busca obtener la entrega total o parcial de los bienes a partir del reconocimiento de la calidad de heredero.

La situación cambia si, después de declarada la vacancia, aparece una persona que puede demostrar que tiene derechos sobre la herencia. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Código Civil y Comercial contempla incluso el caso de quien reclama después de que los bienes fueron entregados al Estado.

En esa situación, el heredero debe promover la correspondiente petición de herencia y acreditar su derecho ante la Justicia.

Cómo pueden recuperar los bienes los herederos

La declaración de vacancia no elimina por sí sola la posibilidad de reclamar derechos hereditarios . Si aparece una persona que acredita su condición de heredera, puede iniciar la acción correspondiente.

El Código establece que quien reclama posteriormente derechos hereditarios debe recibir los bienes en el estado en que se encuentren cuando estos ya fueron entregados al Estado.

Esto significa que la recuperación no necesariamente implica encontrar los bienes exactamente en la misma situación que tenían al momento del fallecimiento. Por eso, la intervención judicial resulta fundamental para determinar qué derechos corresponden en cada caso.

La petición de herencia es, entonces, la vía prevista para que quien sostiene tener derechos hereditarios pueda solicitar el reconocimiento de esa calidad y reclamar la entrega de la herencia que le corresponda.