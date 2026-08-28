El Código Civil Federal de México establece reglas específicas para determinar cómo debe distribuirse una herencia cuando existen descendientes y un cónyuge sobreviviente. En estos casos, el artículo 1608 señala que al cónyuge le corresponde la porción de un hijo, de acuerdo con las condiciones previstas en el artículo 1624.

Esta disposición forma parte de las normas sobre sucesión legítima, es decir, aquellas que establecen quiénes pueden heredar y qué participación corresponde a cada persona cuando se actualizan los supuestos previstos por la ley.

Qué establece el artículo 1608 sobre la herencia del cónyuge

El artículo 1608 del Código Civil Federal establece que, cuando concurren descendientes con el cónyuge que sobrevive, a este último le corresponderá la porción de un hijo, siempre de acuerdo con lo establecido en el artículo 1624.

Esto significa que la participación del cónyuge sobreviviente puede ser equivalente a la que corresponde a cada hijo dentro de la sucesión. Sin embargo, no se trata de una regla automática en todos los casos, ya que el propio artículo 1608 remite expresamente a las condiciones establecidas en el artículo 1624.

La condición que establece el artículo 1624

El artículo 1624 precisa que el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a la porción de un hijo cuando carezca de bienes o cuando los bienes que tenga al momento de fallecer el autor de la sucesión no igualen la porción que corresponde a cada hijo. La misma regla se contempla cuando existen hijos adoptivos del autor de la herencia.

Por lo tanto, para determinar cuánto recibirá el cónyuge, es necesario considerar tanto la cantidad de descendientes como los bienes que ya pertenecían al cónyuge sobreviviente al momento de la sucesión.

El artículo 1625 agrega que, si el cónyuge no tiene bienes, recibirá íntegramente la porción señalada. Si posee bienes pero estos son inferiores a la porción que corresponde a un hijo, únicamente tendrá derecho a recibir lo necesario para igualar esa cantidad.

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Cómo se puede repartir la herencia entre hijos y cónyuge

Por ejemplo, si una persona fallece y deja tres hijos y un cónyuge sobreviviente, primero debe determinarse la masa hereditaria y las condiciones patrimoniales del cónyuge conforme a las reglas de la sucesión.

Si el cónyuge cumple las condiciones previstas en el artículo 1624, su participación será equivalente a la porción correspondiente a uno de los hijos. En ese supuesto, la herencia se distribuiría en cuatro porciones iguales: una para cada hijo y una para el cónyuge.

Si el cónyuge ya cuenta con bienes, la situación puede ser diferente. Cuando esos bienes no alcanzan la porción que corresponde a cada hijo, la ley establece que recibirá únicamente la cantidad necesaria para igualarla, conforme al artículo 1625.

Por esta razón, el monto final que recibe cada heredero depende de las circunstancias concretas de la sucesión y de las condiciones patrimoniales del cónyuge sobreviviente.