Su objetivo es reducir los costos y agilizar el acceso al patrimonio heredado, especialmente para las familias que no pueden afrontar los gastos del último trámite.

Una propuesta presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca modificar el proceso para registrar los inmuebles recibidos por herencia. La iniciativa plantea que la sentencia de un juez pueda funcionar directamente como título de propiedad, sin necesidad de una protocolización ante notario.

La medida todavía es una solicitud y no una disposición vigente. Su objetivo es reducir los costos y agilizar el acceso al patrimonio heredado, especialmente para las familias que no pueden afrontar los gastos del último trámite.

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Adiós a los juicios por herencias: ¿Qué propone la solicitud ante la SCJN?

Carlos Millán presentó ante la SCJN una solicitud para que las sentencias emitidas por jueces familiares o civiles en procesos sucesorios puedan utilizarse directamente como títulos de propiedad. De aprobarse el planteamiento, los herederos podrían registrar el inmueble sin tener que realizar una protocolización notarial.

La propuesta parte de una comparación con los juicios de usucapión. En estos casos, cuando un juez determina que una persona adquirió un inmueble, la sentencia puede servir como título de propiedad e inscribirse directamente.

La petición sostiene que, si un juez ya revisó las pruebas y determinó quién es el legítimo heredero, la resolución debería tener efectos suficientes para acreditar la propiedad.

¿Cómo funciona actualmente el trámite de una herencia en México?

Actualmente, después de concluir un juicio sucesorio, la adjudicación de un inmueble debe pasar por una protocolización ante notario. Este procedimiento implica un costo adicional para los herederos y puede dificultar la regularización del patrimonio familiar.

Según la propuesta presentada ante la Corte, este gasto puede representar entre 10% y 15% del valor del inmueble. El planteamiento busca eliminar ese paso cuando ya existe una resolución judicial que determina la adjudicación.

La iniciativa argumenta que los jueces y sus secretarios de acuerdos cuentan con fe pública judicial, por lo que sus resoluciones deberían poder inscribirse directamente en el Registro Público de la Propiedad o en la institución registral correspondiente.

¿Qué beneficios tendría para los herederos?

El principal beneficio planteado sería un ahorro para las familias que reciben un inmueble mediante una herencia. La solicitud estima que eliminar la intervención notarial podría reducir de manera considerable los costos relacionados con la regularización de la propiedad. Además, la propuesta sostiene que los recursos que las familias dejarían de destinar al trámite notarial podrían utilizarse para cubrir otros gastos relacionados con la propiedad, como el predial o el impuesto sobre traslado de dominio.

Por ahora, la medida no está vigente y deberá ser analizada por las autoridades correspondientes. La solicitud también plantea que sus argumentos sean expuestos ante la SCJN bajo la figura de Amicus Curiae, con el objetivo de abrir el debate sobre el acceso y regularización de la propiedad.