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El color de la yema del huevo suele asociarse con la calidad o el valor nutricional del producto. Sin embargo, una yema más naranja no significa necesariamente que el huevo sea más saludable que uno con yema amarilla. La principal diferencia está relacionada con la alimentación de la gallina y no con la frescura del alimento o su contenido de proteínas.

De acuerdo con información de organismos especializados en nutrición y producción avícola, el tono de la yema depende principalmente de los carotenoides, pigmentos naturales presentes en los alimentos que consumen las gallinas. Estos compuestos influyen en la intensidad del color, pero no determinan por sí solos la calidad del huevo.

El color de la yema depende principalmente de la alimentación que recibe la gallina. (Fuente: Freepik).

¿Por qué algunos huevos tienen la yema amarilla y otros naranja?

Las gallinas obtienen carotenoides a través de su alimentación. Cuando su dieta contiene ingredientes como maíz, alfalfa, caléndula o pimientos, la yema suele adquirir una tonalidad más intensa, cercana al naranja.

En cambio, las gallinas alimentadas con balanceados que contienen una menor cantidad de estos pigmentos producen huevos con yemas de color amarillo más claro. En algunos sistemas de producción también pueden incorporarse pigmentos naturales al alimento para lograr una coloración más intensa.

¿La yema naranja es más nutritiva que la amarilla?

No necesariamente. Tanto los huevos con yema amarilla como los de yema naranja aportan proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y grasas saludables.

Aunque una yema más oscura puede contener una cantidad ligeramente superior de carotenoides, como la luteína y la zeaxantina, esta diferencia no convierte automáticamente al huevo en una opción más saludable. Su valor nutricional depende de diversos factores, entre ellos la alimentación de la gallina, las condiciones de producción y la frescura del producto.

Una yema naranja no significa necesariamente que el huevo tenga mayor calidad nutricional. (Fuente: Freepik)

¿Cuál recomiendan comer?

Los especialistas coinciden en que el color de la yema no debería ser el principal criterio para elegir un huevo. Resulta más importante que el producto sea fresco, haya sido correctamente conservado y provenga de gallinas con una alimentación equilibrada .

Si dos huevos presentan condiciones similares de calidad y uno tiene una yema naranja debido a una dieta naturalmente rica en carotenoides, podría aportar una cantidad algo mayor de estos antioxidantes. Sin embargo, la diferencia nutricional suele ser pequeña y ambos pueden formar parte de una alimentación saludable.