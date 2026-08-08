Remojar los cubiertos en vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan

A la hora de buscar mantener la casa en buen estado sin invertir en productos especializados, los trucos de limpieza caseros continúan ganando popularidad. Entre las alternativas más utilizadas destaca el vinagre blanco, un ingrediente económico y versátil que suele emplearse para distintas tareas del hogar.

Uno de los métodos que ha comenzado a difundirse consiste en rociar vinagre sobre los cubiertos antes de lavarlos. Quienes lo ponen en práctica aseguran que ayuda a mejorar su apariencia y facilita la limpieza en pocos minutos.

Qué cubiertos usar en la mesa según los expertos. Shutterstock

¿Cuáles son los beneficios de aplicar vinagre sobre los cubiertos?

El vinagre blanco es conocido por sus propiedades para remover grasa, neutralizar olores y devolver el brillo a los utensilios de acero inoxidable.

Su contenido de ácido acético contribuye a aflojar residuos acumulados y a eliminar manchas superficiales provocadas por el uso cotidiano, haciendo que el lavado resulte más sencillo.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Ayudar a desprender la grasa acumulada.

Neutralizar olores persistentes, como los que dejan alimentos como ajo, cebolla o pescado.

Recuperar el brillo de los cubiertos de acero inoxidable.

Reducir marcas ocasionadas por el agua o restos de comida.

Disminuir el uso de limpiadores químicos más fuertes.

¿Cómo aplicar el truco de limpieza con vinagre?

El procedimiento es rápido y fácil de realizar:

Coloca los cubiertos sobre una superficie limpia. Rocía una pequeña cantidad de vinagre blanco sobre tenedores, cuchillos y cucharas. Déjalo actuar entre 5 y 10 minutos. Lava los cubiertos con agua tibia y detergente, como lo haces habitualmente. Sécalos inmediatamente con un paño limpio para potenciar su brillo.

Este método puede repetirse de manera ocasional cuando los cubiertos comiencen a perder su aspecto original.

Precauciones antes de utilizarlo

Aunque el vinagre suele ser seguro para los cubiertos de acero inoxidable, conviene seguir algunas recomendaciones:

No dejar el vinagre en contacto con los cubiertos durante periodos prolongados.

Enjuagar bien los utensilios una vez finalizado el tratamiento.

Evitar su uso en cubiertos con acabados especiales o materiales delicados sin consultar previamente las indicaciones del fabricante.

Secarlos inmediatamente para prevenir la aparición de marcas de agua.

Utilizado de forma adecuada, este sencillo truco puede ayudar a que los cubiertos luzcan más limpios, brillantes y libres de olores, aprovechando únicamente un ingrediente natural presente en la mayoría de los hogares.