Este lunes, 31 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9862 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 31 de agosto

1° 9862 11° 0000 2° 3162 12° 7344 3° 1459 13° 4489 4° 7880 14° 3387 5° 1932 15° 2620 6° 7808 16° 3491 7° 6796 17° 2893 8° 3823 18° 2118 9° 1167 19° 7552 10° 6799 20° 4082

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con la Inundación suele reflejar emociones desbordadas y miedo a perder el control frente a situaciones que te superan.

También puede simbolizar una limpieza profunda y un reinicio: soltar lo viejo, adaptarte al cambio y encontrar nueva estabilidad.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.