El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 31 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0449 - La Carne

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

1° 0449 11° 6400 2° 6231 12° 9225 3° 5951 13° 3979 4° 9781 14° 9578 5° 9743 15° 9577 6° 0752 16° 1465 7° 9796 17° 8871 8° 8641 18° 4815 9° 9545 19° 7375 10° 1912 20° 1864

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele simbolizar deseos básicos y necesidad de energía o sustento. También refleja foco en lo material y la satisfacción inmediata.

Si la ves fresca, indica vitalidad; si está cruda o en mal estado, advierte de excesos, culpa o conflictos emocionales por atender.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.