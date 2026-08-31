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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 31 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0449 - La Carne

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

 1°0449 11°6400
 6231  12°9225
 3°5951 13°3979 
 9781  14°9578 
 9743  15°9577 
 6°0752  16°1465
 9796  17°8871 
 8641  18°4815 
 9545  19°7375 
 10°1912 20°1864 

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Soñar con La Carne suele simbolizar deseos básicos y necesidad de energía o sustento. También refleja foco en lo material y la satisfacción inmediata.

Si la ves fresca, indica vitalidad; si está cruda o en mal estado, advierte de excesos, culpa o conflictos emocionales por atender.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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