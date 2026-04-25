El mate es mucho más que una bebida: es un ritual. Pero para muchos, ese ritual viene acompañado de un ardor en el estómago que arruina la experiencia. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la acidez no la causa la yerba en sí, sino la forma en que se prepara el mate. Conocer los errores más comunes puede marcar una gran diferencia. Algunos especialistas señalan que la acidez estomacal entre los que toman mate ocurre porque la yerba contiene cafeína, y cuando se consume en grandes cantidades y por largos períodos de tiempo, puede irritar las paredes del estómago y el esófago. Sin embargo, la relación no es tan directa. Una investigación del Instituto Nacional de la Yerba Mate demostró que la infusión por sí sola no produce alteraciones en la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué es lo que realmente molesta? En general, son los hábitos al cebar los que generan el problema. Entonces, los factores que influyen en la acidez tienen que ver con: Tener esta información en cuenta ayudará a la persona a tomar decisiones más conscientes a la hora de cebar una rica ronda de mates.