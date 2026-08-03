Científicos estudian el debilitamiento de corrientes oceánicas que regulan el clima global.

Mientras la República Argentina transita la temporada de invierno con alertas en varias provincias por temporal de nevadas, una zona del planeta quedó en el foco de atención por marcar un mínimo de temperaturas que hace más de una década no se evidenciaba.

En el interior de la Antártida, una estación científica registró -84,1 °C, el valor más bajo medido en la Tierra en los últimos 14 años.

La cifra sorprendió porque volvió a colocar a la Antártida como el lugar más frío de la Tierra, aunque el dato tiene un detalle importante: no se trata del récord histórico absoluto.

¿En qué lugar de la Antártida se registraron -84,1 °C?

La temperatura fue medida el 18 de julio en la estación franco-italiana Concordia, ubicada sobre la meseta antártica oriental.

En el interior de la Antártida, una estación científica registró -84,1 °C, el valor más bajo medido en la Tierra en los últimos 14 años. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los organismos que administran la base confirmaron que el mismo valor apareció dos veces en los registros de esa madrugada.

Más que un nuevo récord mundial, el dato marca la temperatura del aire más baja observada en cualquier lugar del planeta desde 2012 .

¿Por qué Concordia alcanza temperaturas extremas?

No existe un solo motivo que explique semejante frío. En Concordia coinciden varios factores naturales.

Entre los más importantes se encuentran:

Está ubicada a 3.233 metros de altitud.

Durante el invierno pasa meses sin recibir luz solar.

El aire contiene muy poca humedad.

Predominan el cielo despejado y los vientos débiles.

Cuando todas esas condiciones se mantienen durante varios días, el aire pierde calor de forma constante y las temperaturas siguen descendiendo.

¿Cuál es la temperatura mínima registrada en toda la historia?

El registro de -84,1 °C no desplazó las marcas históricas que siguen vigentes.

Estos son los principales valores que conviene diferenciar:

-89,2 °C : récord mundial de temperatura del aire, registrado en la estación rusa Vostok en 1983.

-84,7 °C: temperatura más baja alcanzada por la estación Concordia, en 2010.

Hasta -98 °C: mediciones realizadas por satélite sobre la superficie de la nieve, que no corresponden a la temperatura del aire y por eso no son récords oficiales.

Por ese motivo, el registro de este invierno no reescribe la historia del clima antártico, pero sí confirma que el continente sigue siendo el escenario donde se producen las temperaturas más extremas del planeta.