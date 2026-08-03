Alerta conductores | Vialidad Nacional pidió “extremar precauciones” en una de las rutas más transitadas del país.

Vialidad Nacional lanzó un pedido de precaución para quienes circulan por la Ruta Nacional 26, uno de los corredores más transitados de la Patagonia .

El tramo afectado une Comodoro Rivadavia con Sarmiento, en Chubut, y forma parte de las rutas que reciben más turismo durante el invierno.

El organismo confirmó que continúan las tareas del Plan Integral de Mantenimiento Invernal sobre ese sector. Según informó, la calzada se encuentra húmeda por el riego con solución salina, un procedimiento habitual para evitar el congelamiento del asfalto.

A eso se suma otro problema: las banquinas presentan acumulación de nieve y barro, lo que reduce el margen de maniobra ante cualquier imprevisto. En varios puntos del recorrido también se registran bancos de niebla, que achican la visibilidad para los conductores.

Dónde trabajan los equipos viales

Vialidad Nacional detalló los tramos exactos donde se concentra el operativo de distribución de sal:

Entre el kilómetro 28 y el kilómetro 50

Desde el kilómetro 55 hasta el kilómetro 67

En esos sectores, las cuadrillas buscan mejorar la transitabilidad y bajar el riesgo de placas de hielo sobre el asfalto. El trabajo se realiza de forma constante mientras persisten las condiciones invernales en la zona.

Vialidad Nacional lanzó un pedido de precaución para quienes circulan por la Ruta Nacional 26, uno de los corredores más transitados de la Patagonia. Gemini.

La Ruta Nacional 26 conecta a Comodoro Rivadavia con la cordillera chubutense y es una vía clave para el transporte de cargas, el traslado de pasajeros y el turismo hacia la zona de los lagos. Por eso, cualquier alerta sobre su estado repercute en miles de conductores que la usan a diario.

Las recomendaciones para circular sin sobresaltos

Ante este panorama, Vialidad Nacional pidió a los automovilistas extremar las precauciones antes de emprender viaje. Las sugerencias oficiales incluyen:

Circular a velocidad reducida , respetando las señales preventivas

Aumentar la distancia con el vehículo de adelante

Encender las luces bajas aunque sea de día, para mejorar la visibilidad en la niebla

Verificar el estado de neumáticos y frenos antes de salir

Mantenerse informado sobre el estado de la ruta antes de viajar

Quienes tengan previsto un viaje por esta traza patagónica pueden consultar el estado actualizado de los caminos a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional, que actualiza la información a medida que cambian las condiciones climáticas.

Las bajas temperaturas y las nevadas son moneda corriente en esta época del año en el sur del país, por lo que el organismo insiste en la importancia de no confiarse aunque el tramo esté habilitado. La combinación de calzada húmeda, banquinas con nieve y niebla intermitente es la que más accidentes genera en las rutas patagónicas durante el invierno.

En este sentido, los especialistas recomiendan evitar los adelantamientos en tramos con poca visibilidad. También sugieren posponer el viaje si las condiciones empeoran de forma repentina.

Si bien el tránsito no está interrumpido, el llamado a la prudencia se repite cada vez que las temperaturas bajan de cero en esta región. Los conductores que circulan de noche son los que más deben extremar los cuidados, ya que la niebla y la escarcha suelen intensificarse con la caída del sol.