A horas del partido con Cabo Verde, Lionel Scaloni dio una preocupante declaración: “No es casualidad”.

A horas del próximo encuentro para la Selección Argentina en el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni no subestimó a Cabo Verde y aseguró que habrá que cuidarse porque ahora el que pierde “se va a casa”.

Scaloni también remarcó la dificultad que tendrán los cruces de eliminación directa del Mundial y advirtió que cada detalle será determinante: “Es un encuentro donde el margen se achica y el que se equivoca y pierde se vuelve a casa”, afirmó.

La declaración de Scaloni sobre Cabo Verde

“Cabo Verde es un equipo que no ha perdido. Con Arabia Saudita mereció ganar y con España pudo soportar aunque sufrió. Al final pasaron ellos y es un buen equipo, no están de casualidad”, expresó el entrenador sobre el rival.

Los jugadores de la selección de Cabo Verde durante el entrenamiento que realizaron este jueves en el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale (Florida). Foto: EFE.

En ese sentido, el entrenador argentino destacó la paridad que observó a lo largo del torneo y anticipó un compromiso exigente para su equipo: “No nos va a ser fácil. He visto otros partidos muy reñidos y con mucho nivel, por lo que va a ser complicado”.

A qué equipos ve candidatos Scaloni en el mundial 2026

Al analizar a los principales candidatos al título, mencionó: “México la vi, Colombia está muy bien, España. Portugal. Inglaterra también va a estar ahí. Si bien lo que hizo Francia es admirable, hay varios equipos que pueden meterse en la pelea”.

Sobre el formato de eliminación directa, consideró que no modifica demasiado la preparación: “El formato es solo un partido más. No es que haya cambiado considerablemente. Si que es verdad que se hace duro y largo pero no cambia mucho”.

A qué hora juegan Argentina y Cabo Verde

El partido se disputará hoy viernes 3 de julio, a las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Corresponde a los 16avos de final del Mundial 2026, la nueva instancia que se sumó al formato de 48 selecciones. Se trata del segundo turno de la jornada, luego del cruce entre Australia y Egipto que se juega a las 15 en Dallas.