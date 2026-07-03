El próximo lunes 6 de julio a las 21:00 (hora Argentina), Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial. Los estadounidenses, que juegan como locales por segunda vez en su historia, necesitan aprovechar este factor para continuar haciendo historia, mientras que Bélgica aspira a reafirmarse como uno de los principales favoritos y acercarse a ese anhelado título de la Copa del Mundo.

Estados Unidos llega a este duelo tras una destacada victoria 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos, aunque deberán afrontar la ausencia de su delantero Folarin Balogun, lo que podría complicar sus aspiraciones. Este equipo busca recuperar el terreno perdido, ya que en tres de sus últimas cuatro participaciones en esta fase han sido eliminados. La última vez que llegaron a octavos fue en el torneo de 1994, donde también fueron anfitriones, y ahora buscan superar su mejor resultado histórico, un tercer puesto logrado en 1930.

Por el otro lado, Bélgica, bajo el mando del técnico Rudi García, viene de realizar una épica remontada frente a Senegal en el partido anterior, donde lograron dar vuelta un 0-2 con un penal ejecutado en el último minuto del tiempo extra. Consolidada como una potencia en la última década, la selección belga tiene la mirada puesta en avanzar a cuartos de final y mejorar sus registros en mundiales anteriores, siendo un tercer lugar en 2018 y cuarto en 1986.

Resultados de Estados Unidos en el Mundial

Fase de Grupos: Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio)

Fase de Grupos: Estados Unidos 2 vs Australia 0 (19 de junio)

Fase de Grupos: Turquía 3 vs Estados Unidos 2 (25 de junio)

Dieciseisavos de Final: Estados Unidos 2 vs Bosnia-Herz. 0 (1 de julio)

Resultados de Bélgica en el Mundial

Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

Fase de Grupos: Bélgica 0 vs Irán 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Bélgica 5 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Bélgica 3 vs Senegal 2 (1 de julio)

Horario del partido por país