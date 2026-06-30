El brujo ghanés, Nana Kwaku Bonsam, aseguró que Cabo Verde eliminará a la Argentina de Lionel Messi. (Foto: Archivo)

La Selección Argentina ya tiene rival para los 16avos de final del Mundial 2026 y, antes de que ruede la pelota, apareció un personaje que promete meter ruido en la previa.

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, el brujo ghanés que volvió a hacerse viral por sus supuestas predicciones y ahora aseguró que Cabo Verde eliminará a la Argentina de Lionel Messi.

Quién es Nana Kwaku Bonsam, el brujo que apuntó contra la Selección Argentina

Nana Kwaku Bonsam es un espiritista ghanés que ganó notoriedad internacional por sus supuestas intervenciones espirituales vinculadas al fútbol.

El brujo ghanés, Nana Kwaku Bonsam, aseguró que Cabo Verde eliminará a la Argentina de Lionel Messi. (Foto: Archivo)

Su nombre volvió a circular durante el Mundial 2026 después de atribuirse un hechizo contra Harry Kane en la previa del partido entre Inglaterra y Ghana.

Ahora, el foco cambió: el brujo aseguró que sus poderes estarán con Cabo Verde en el cruce ante la Selección Argentina por los 16avos de final.

La predicción del brujo para Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026

La frase que encendió la previa fue directa: según medios que replicaron sus declaraciones, Bonsam sostuvo que Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos del Mundial 2026.

El pronóstico no tiene valor deportivo ni estadístico, pero rápidamente se volvió viral por el antecedente reciente con Harry Kane y por el peso que genera cualquier noticia alrededor de Lionel Messi.

Argentina llega al cruce como campeona del mundo y favorita en la previa, mientras que Cabo Verde buscará dar uno de los golpes más importantes de su historia futbolística.

El antecedente con Harry Kane que hizo viral al brujo del Mundial 2026

Bonsam ya había quedado en el centro de la escena cuando afirmó que estaba “trabajando” sobre Harry Kane para evitar que marcara ante Ghana.

El partido terminó 0-0, el delantero inglés falló una ocasión clara y el espiritista aseguró después que había levantado el supuesto hechizo.

Esa secuencia alimentó el folklore mundialista y convirtió al ghanés en uno de los personajes más comentados fuera de la cancha durante la Copa del Mundo.

El origen de la fama de Nana Kwaku Bonsam con Cristiano Ronaldo

La historia de Bonsam con las grandes figuras del fútbol no empezó en este Mundial, sino que tiene un antecedente fuerte con Cristiano Ronaldo.

En la previa del Mundial de Brasil 2014, cuando Ghana compartía grupo con Portugal, el espiritista aseguró que estaba detrás de los problemas físicos que afectaban al entonces jugador del Real Madrid.

Desde entonces, su nombre quedó asociado a predicciones extravagantes que mezclan fútbol, superstición y espectáculo mediático.